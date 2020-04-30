5月1日大陸黃金周到來，為衝刺內需，中國政府官民聯手舉行網購雙品節，預料本次規模將大於第一屆，成為中國疫情以來，電商消費的第一波高潮，投資人或可把握機會，選對工具，擇時入場。

第二屆雙品網購節將於4月28至5月10日舉行，獲得包含阿里巴巴、京東等逾百家平台及企業響應。去年第一屆的雙品網購節，根據中國商務部新聞稿，僅10家電商平台參與，活動12天內，仍創造高達770億人民幣的銷售額。

中信中國50經理人葉松炫指出，本屆網購雙品節責任格外重大，是為貫徹中國國家主席習近平於陝西考察時關於農村電商的指示，背負擴大消費需求的期待。葉松炫表示，政府背負高層壓力，本次合作電商企業逾百家，遠高於首屆，加上中國復工率已達90％，這次活動創造的銷售額很有機會突破上一屆，後續商機引人遐想。

葉松炫認為，規模較大的電商平台會是此波購物節的受惠者，例如阿里巴巴、京東公司等。中信中國50是國內所有投資中國ETF中，電商巨頭納入前十大追蹤標的的，因此，最能抓準這波消費浪潮帶來的漲勢。

此外，中信中國50也是所有投資中國的原型ETF中，根據CMoney、投信投顧公會資料，今年以來至3月底，唯一一檔規模與受益人數持續正成長的ETF。葉松炫說，這是因中信中國50聚焦中國新經濟，追蹤標的均為海外掛牌的中資企業，科技含量相較市場其他投資於中國A股的ETF為高，更能精準掌握中國經濟未來發展的主動脈。

近日股市波動劇烈，投資人或考慮以當沖交易減少持股風險，葉松炫提醒，當沖投資人須注意標的的振福，波動大獲利空間才大；若比較目前市場上所有中國正2ETF，比較過去一周，中信中國50亦是所有ETF中，振幅普遍最大的。

黃金周起跑在即，想把握疫情以來第一波官民聯手打造的最強商機的投資人，建議把握活動開跑前的黃金時機，超前部署。

(工商 )