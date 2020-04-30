小道瓊期下檔有撐 重返季線 22:392020/04/30 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，市場動盪不安，各大企業紛紛撤回全年財測，美國原油鑽井公司Diamond也宣告破產，引發市場擔憂經濟問題。不過，Alphabet與微軟等企業財報優於市場預期，帶動美股上漲。 國票期貨分析，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）6月的小道瓊期貨，29日小道瓊大漲逾500點，突破近期盤整區間，重新站回季線，化解空方2月底來的強勢攻擊，月線則是持續上揚形成相對支撐。 (工商 ) #上揚 #季線 #道瓊期 #下檔 #有撐 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股挑戰季線 兩大因素成關鍵 04:092020/04/26 財經要聞 攻新冠檢測 轉機題材顯 寶齡富錦安鈦克 衝 04:092020/04/26 產業特刊 玉山金 蓄勢挑戰季線 04:092020/04/26 證券．權證 《半導體》台積電上攻 300元及季線有壓 10:182020/04/27 財經 量價齊揚態勢 台股挑戰季線 16:302020/04/27 財經 ４多護航 台股攻季線 04:102020/04/28 財經要聞 《盤中解析》季線反壓 台股盤整練功 10:342020/04/28 財經 季線近關情怯 台股拉回至平盤附近游走 11:122020/04/28 財經 力抗油價再跌 台股翻紅挑戰季線 12:012020/04/28 財經 《金融股》總部大樓確定出售 開發金站穩季線 12:162020/04/28 財經 財經熱門新聞 陸晶圓代工龍頭奪華為肥單？ 台積電2老大這樣回應 - 財經 不靠川普喬！油價逆天暴彈 曝3大關鍵 - 財經 驚爆台積電大客戶劈腿？竟是死敵曝大招 - 財經 被軋爆！空手散戶還能上車？專家驚曝1句 - 財經 【理財達人2】8年級生遇股災 狂押這2檔暴賺千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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