受到新冠肺炎疫情影響，市場動盪不安，各大企業紛紛撤回全年財測，美國原油鑽井公司Diamond也宣告破產，引發市場擔憂經濟問題。不過，Alphabet與微軟等企業財報優於市場預期，帶動美股上漲。

國票期貨分析，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）6月的小道瓊期貨，29日小道瓊大漲逾500點，突破近期盤整區間，重新站回季線，化解空方2月底來的強勢攻擊，月線則是持續上揚形成相對支撐。

(工商 )