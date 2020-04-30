圖輯／5度零確診 台北福華、圓山飯店點燈迎＋0 22:382020/04/30 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （記者鄭清元／攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎席捲全球，對全世界帶來重大影響，而台灣於今(30)日達到連5日本土零確診的好消息。為此，台北福華飯店與圓山飯店特別點燈報佳音，分別打到燈號諧音「我愛妳」慶祝，以及點亮「ZERO」與「5」放送好消息，與大家一起迎接+0。 流行疫情指揮中心30日再度宣布新冠肺炎0確診案例，這是台灣連續第5天「+0」，台北福華大飯店晚間在客房排列點燈以「我愛你」諧音慶祝。（記者／黃耀徵攝影） （記者／黃耀徵攝影） （記者鄭清元／攝影） 圓山飯店則再次亮起「ZERO」與「5」燈號放送好消息，有街頭藝人在公園練習火舞，燈號與火光在夜空中交會。（記者鄭清元／攝影） （記者鄭清元／攝影） 愷樂為何沒有名份？ 命理師分析：羅志祥吃定她這點 狠母推13歲女兒入淫窟！任由「多男侵犯」初夜賣醫生 爽賺127萬 (中時電子報) #零確診 #圓山飯店 #福華飯店 #點燈 #+0 也許您會感興趣 推薦閱讀 今日零確診 新冠肺炎累計429例 13:542020/04/26 生活 連續兩天零確診 蔡英文感謝國人配合守住疫情防線 18:412020/04/27 政治 連2天零確診 連15天無本土個案 04:102020/04/28 生活新聞 梵克雅寶買氣旺 零確診效應 04:102020/04/28 時尚消費 指揮中心成立100天 今天也零確診 14:342020/04/28 生活 連3天零確診 一分鐘看懂疫情重點 16:322020/04/28 生活 三天零確診 蔡英文：投入預算盡快恢復經濟元氣 18:382020/04/28 政治 連3天零確診 網見一數字亢奮：五月目標是它！ 20:382020/04/28 生活 慶祝零確診 黑鮪生魚片大方送 01:012020/04/29 高雄屏東澎 花蓮維持零確診 備戰防疫不放鬆 04:102020/04/29 地方新聞 生活熱門新聞 金正恩病危假的！金日成大學記者爆：他為「這事」快崩潰 - 生活 準「黃蜂颱風」各國模擬路徑曝光 氣象局：下周變天 - 生活 不敢罵練台生？張雅琴被轟軟掉 宅神一看雙標4霸氣開酸了 - 生活 替北韓洗錢掌握消息 金正恩驚傳腦死 - 生活 才制住新冠疫情 陸再爆恐怖「神秘病毒」已攻陷11省 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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