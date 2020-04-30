新冠肺炎席捲全球，對全世界帶來重大影響，而台灣於今(30)日達到連5日本土零確診的好消息。為此，台北福華飯店與圓山飯店特別點燈報佳音，分別打到燈號諧音「我愛妳」慶祝，以及點亮「ZERO」與「5」放送好消息，與大家一起迎接+0。

流行疫情指揮中心30日再度宣布新冠肺炎0確診案例，這是台灣連續第5天「+0」，台北福華大飯店晚間在客房排列點燈以「我愛你」諧音慶祝。（記者／黃耀徵攝影）

（記者／黃耀徵攝影）

（記者鄭清元／攝影）

圓山飯店則再次亮起「ZERO」與「5」燈號放送好消息，有街頭藝人在公園練習火舞，燈號與火光在夜空中交會。（記者鄭清元／攝影）

（記者鄭清元／攝影）

(中時電子報)