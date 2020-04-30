北韓領導人金正恩多日未露面，他的身體狀況，是否健在，以及接班大勢，都成為全球熱議話題。據總部設於南韓首爾，由脫北者經營，報導北韓消息的網路媒體「每日朝鮮」（Daily NK）今天指出，金正恩過世的傳聞，已經在大陸與北韓邊界傳得沸沸揚揚，但民眾都噤若寒蟬，甚至假裝沒聽說，就怕亂說話惹禍上身。

Daily NK報導，一位來自咸鏡北道的消息來源昨天透露，北韓民眾對於聽到金正恩去世的傳聞都「嚇得半死」，因此「每個人都假裝沒聽說」「但每個人都知道」。

消息人士稱，「甚至有人說，看過內容聲稱金正恩已故的影片，但大多數人都想盡辦法裝低調，裝不在意，因為當局正在追捕那些把影片帶往邊界的人。」

每日朝鮮指出，這所謂影片，應該就是平安北道的消息來源在28日告訴該報，

正在邊界區域流通的那段影片。當時該人士說，北韓當局據報已展開大搜捕，務必要抓到把影片散播入境的人。

(中時 )