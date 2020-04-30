日本不少大學生受新冠肺炎疫情影響而無法打工，有的人繳不出學費，有的人連生活都困難。日本在野黨、立憲民主黨副代表（副黨魁）、台裔參議員蓮舫29日在參議院預算委員會上說，「如果退學就變成高中畢業，以後怎麼辦？」結果在社群網站上遭到圍剿，指她輕視高中學歷。

蓮舫29日在參議院預算委員會上，向日本首相安倍晉三提議，希望將為生活不知該怎麼辦的學生，列入提供中小事業經營者持續性津貼的對象中。她說，「生活過不下去，若退學的話就變成高中畢業，那麼就業怎麼辦？助學金貸款也還不了。」

此一發言在社群網站上掀起熱議，有網友不悅地批判說，「是瞧不起高中畢業嗎？」「是學歷歧視。」

蓮舫30日在自己的推特上謝罪說，「我的言詞太過了」，「衷心向高中畢業而努力著的各位道歉。」她同時解釋說「為了想達成的目標的靠助學金進大學的學生無法打工，因為金錢的理由只能選擇退學，希望在他們重新設計人生前能提供支援」，並非歧視高中學歷。

(中時電子報)