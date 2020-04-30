針對世界級前足球巨星貝克漢在臉書公開發文讚台灣防疫，被瑞典記者揭露是只限台灣才看得到的「贊助文」。國民黨文傳會新媒體部主任張智瑋表示，這件事就是民進黨常在罵對岸製造「網路長城」，也就是洗新聞、帶風向，雖無法斷定是民進黨或蔡政府下廣告，但至少是「民進黨的好朋友們」所為，不料被外國記者踢爆，丟臉丟到國外。

張智瑋說，軟性的網路長城，就是製造新聞有很多好消息，讓人沒時間看政府有什麼問題。例如買了一則貝克漢的「新聞」，所有媒體跟進，一般人搜新聞都看到該則熱門新聞，視野就局限在政府想讓人民看到的事，而且重點是「讓台灣人看，不是讓國際人士看」；因此人民似乎可以自由閱聽新聞，其實看到的卻被精心安排的，並非民主社會正常現象。

他說，雖沒明確證據說政府或民進黨所為，但誰會做這件事？至少是「民進黨的好朋友們」。否則誰會買一篇貝克漢的業配廣告，然後只限定台灣IP才能看到，還故意用英文，經過翻譯被當成新聞，由國內的媒體宣揚。一如去年民進黨可切割楊蕙如並非民進黨或蔡政府的人，但至少楊在幫民進黨，總是事實。

張智瑋說，本月初芭芭拉史翠珊也有稱讚台灣防疫的發文，只是不像貝克漢可能擔心砸了大陸市場，才沒限定台灣IP。這些國際名人都有國際經紀公司，可以下廣告賺錢；委託人除了有錢、有人，還要有關係及點子。

他說，例如前年爆發掌控5000萬臉書用戶數據醜聞而解散的政治市調公司「劍橋分析」，該公司去年公布全球的客戶中，台灣也有其客戶，而台灣夠格當該公司客戶的只有兩大黨，但國民黨沒財力也沒管道、沒點子，合理的客戶不就是民進黨？民進黨政府打宣傳戰已是世界級的，有人有錢、關係及點子，去找世界級的政治公關、大數據公司下世界級廣告，毫不讓人意外。

張智瑋說，此事另一重點是，花錢製造自爽的新聞流，為何不把錢花在真正有助台灣的事？例如5月參加WHA、爭取加入WHO等正事不辦，卻在台灣導引民族情緒，形塑全世界除了中共，都義無反顧挺台灣、幫台灣，不料被外國記者踢爆，反而丟臉丟到國際。

(中時 )