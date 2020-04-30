疫情衝擊，公車運量下滑，交通局5月1日起裁撤10條免費公車「樂活巴」路線，卻引爆議員怒火痛批不該影響民眾就醫權，交通局為服務蘆竹、龜山居民就醫需求，不但5月1日起試辦316「林口長庚-蘆竹區公所」醫療山線，更宣布L301延至5月10日停駛，318「蘆竹區公所-林口長庚」醫療海線11日試辦上路，嘉惠山海線居民需求。

桃園5月1日起裁撤10條樂活巴路線，市議員劉勝全多次在議會表示，L301綠線從蘆竹公所往返林口長庚，5月將退場，L305高鐵線、L308青山線預計6月裁撤，雖然市府說明L305高鐵線可由路線重疊性高達8成的的L302取代，但他不客氣直言：「哪裡有全部重疊？」另L308原本每小時就只有1班，且乘客以來回長庚醫院為大宗，犧牲老人家就醫權。

交通局局長劉慶豐表示，因應L301、L308免費公車路線停駛，規劃蘆竹至林口長庚的海線，自5月11日起試辦318「蘆竹區公所-林口長庚」公車路線。

目前5069、5071市區公車由桃園車站至醒吾科技大學，但並無行駛至林口長庚醫院，以致目前山腳、頂社地區民眾必須搭乘免費公車或市區公車至蘆竹區公所後，再轉搭708或L301至林口長庚醫院，車程將近一小時，為免除蘆竹南山路沿線居民、山腳及頂社地區民眾舟車勞頓之苦，健全山腳及頂社地區公共運輸系統，現在市府協調桃園客運公司試辦318「蘆竹區公所-林口長庚」公車路線，採平假日行駛，由蘆竹區公所出發，經南山路、山林路、忠孝路後至林口長庚醫院。

318試辦公車可完全取代原L301、L308路線服務範圍，更增加服務山腳、頂社地區往來林口長庚醫院的就醫需求，若由蘆竹山腳地區至林口長庚醫院車程僅須30分鐘，票價約26元，年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡，平均一趟僅須支付9點，省時又快速。

市府交通局日前已規劃完成蘆竹至林口長庚的山線，自5月1日起試辦316「林口長庚-蘆竹區公所」公車路線，經南上路，穿越國道一號高速公路橋下涵洞後，由大坑路、陳厝坑路至林口長庚醫院，車程僅須30分鐘，滿足原L301、L315、L316路線蘆竹往來林口長庚醫院的需求。

交通局長劉慶豐表示，318試辦公車採市區公車收費方式，試辦3個月，同時，享有買一送一乘車優惠、學生乘車優惠，及年長者、身心障礙者使用敬老愛心卡享有乘車800點補助，歡迎市民朋友多加利用，若能達公車經營成本，後續將改為正式營運路線行駛。

(中時 )