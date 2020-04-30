母親節到了要選什麼禮物送媽咪？台北意舍酒店推出每張面額價值新台幣1000元的「意舍酒店禮券」，台北意舍酒店三館皆可使用，即日起至6月30日止，購買10張意舍酒店禮券，意舍酒店加碼再送一張台北松山意舍酒店101景觀客房一晚住宿體驗券(限101中房)，體驗券使用期限到9月30日止。

台北意舍酒店禮券實用性高，可使用於台北松山意舍酒店、台北中山意舍酒店及台北西門町意舍酒店，三間住宿選擇和三間餐廳皆可使用，且禮券使用日期沒有期限，是節慶送禮與自用的好選擇。台北意舍酒店分布在台北市南港松山區域、中山商圈和西門町商圈內，台北松山意舍酒店坐擁高空美景，多數的客房皆可看到101城市標的或基隆河畔綠地，台北松山意舍酒店內的Que原木燒烤餐廳以龍眼木煙燻燒烤牛排聞名，食材皆是獨家嚴選進口或台灣在地農作，餐點CP值高，是許多饕客和旅人的食宿口袋名單。

台北中山意舍酒店位在台北市最有趣及最富文化氣息的中山商圈內，台北中山意舍酒店的Buttermilk摩登美式餐廳以全世界最好吃的炸雞深受各年齡層顧客的喜愛，脆嫩多汁的美國阿嬤秘方炸雞風靡炸雞界，是非吃不可的美味首選。台北西門町意舍酒店是西門町商圈的代表地標之一，充滿創意的西區文化，將以全新面貌帶來新的住宿與餐飲體驗。

台北意舍酒店 只要你好好「玩」，意舍酒店致力把「玩」帶入旅宿與餐飲體驗中，充滿多元創意風格的裝潢與親切的服務，要讓每一位到訪的客人都能感受到輕鬆與自在，同時，也透過更多好玩的食宿優惠方案，讓人可以感受台北在地文化魅力與濃濃的台灣人情味。

(工商 )