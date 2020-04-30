去年7月殺害鐵路警察李承翰的兇嫌今日一審獲判無罪，李承翰雙親無法接受如此判決，感到悲痛欲絕，李母希望別讓兒子的犧牲變得毫無價值，這樣誰還敢當警察？
李承翰當時為保護乘客，遭到鄭嫌持刀殺害致死，今日一審法官判決鄭嫌無罪，對此，李承翰雙親都不服判決結果。根據《中央社》報導，鐵路警局高雄分局長陳順和代表警方，前往嘉義市李承翰家中慰問李承翰雙親。
李承翰母親悲痛表示「別讓兒子的犧牲沒價值，判無罪誰都不能接受，這不只他們做父母的不服，親戚朋友、鄰居都不服。」並且她認為，社會要安定就是要嚴判，才能消除隨便殺人的社會亂象，當警察很辛苦，殺死警察判無罪，以後誰還敢當警察？
李母還提到，兒子去世後的日子很難過，不論晝夜，只要看到兒子的物品，看到兒子愛吃的食物就會忍不住悲從中來，她透露，兒子只給她托夢一次，夢完後就比較寬心，因為夢中兒子對她說，身體的傷痛都好了。
陳順和探視後接受媒體聯訪表示，他與家屬一樣悲痛無奈，支持檢察官上訴，警方會協助家屬聘請律師，捍衛警察執法的尊嚴，和執法的安全，否則以後警察在執勤時，恐會遭受更多威脅。
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(中時電子報)
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