遠東百貨與桃園市婦女發展中心合作，展出「女子翻轉」。(桃姊妹提供／蔡依珍桃園傳真)

遠東百貨與桃園市婦女發展中心合作，展出「女子翻轉」。(桃姊妹提供／蔡依珍桃園傳真)

遠東百貨與桃園市婦女發展中心合作，展出「女子翻轉」。(桃姊妹提供／蔡依珍桃園傳真)

遠東百貨與桃園市婦女發展中心合作，展出「女子翻轉」。(桃姊妹提供／蔡依珍桃園傳真)

遠東百貨與桃園市婦女發展中心合作，展出「女子翻轉」。(桃姊妹提供／蔡依珍桃園傳真)

為推動民眾對性別議題之意識，增加性別議題之落實性，遠東百貨與桃園市婦女發展中心合作，4月20日至5月17日展出「女子翻轉」，作者謝馬力作品「性平好神」，從守護神的概念出發，提醒人們重視現況，提供解決問題的建議，嘗試以更設身處地的立場看見不同性別所面對的困境，解開性別刻板印象所帶來的枷鎖，現場並展示婦女經愛筵社福協會輔導協助後所呈現的各式樣貌作品。

為培力單親及弱勢家庭，桃園市政府社會局委託社團法人桃園市愛筵社會服務協會辦理「桃姊妹格子舖培力支持計畫」，提供福利諮詢，辦理專長培育、身心紓壓、親職教養等課程及親子活動，培力家長增強職能，自製商品銷售以改善經濟狀況，並促進親子間正向互動與社會參與。

開設課程種類多元，邀請專業師資進行蠟燭創作、服飾打版及乾燥花畫板等專長培育課程，激發工坊們創意並提升專業知識與技能；另亦針對工坊興趣及需求，設計一系列商品研發、包裝陳列及粉絲專業行銷經營等課程，協助工坊提升市場競爭力。

目前培力中的工坊手作品類包括防蚊磚、手工皂、金屬線飾品、軟陶製品、蝶古巴特拼貼及布包等，食品類有烘焙點心、馬告辣椒、滷豆干及手工果醬等各具特色之產品，透過工坊交流會彼此給予建議及SGS食品檢驗層層把關，以期推出更加吸引大眾目光、更具特色的手作產品。

在產品推廣方面，在桃園市婦女館2樓、北區服務據點(桃園區文康街129號)及南區服務據點(中壢區中龍街21號)等處設有桃姊妹格子舖展示婦女的手作品，並於104年及105年分別推出公益販賣機與公益扭蛋機，以創意行銷及積極參與市集展售，逐漸打響桃姊妹品牌。

產品的製作經歷了一次次研發、學習、調整以及再重新試做，就如同每一位成員從學習一技之長至穩定生產，其過程歷經許多挫折或疑慮，但藉著社工的協助與培力、成員間的互相鼓勵、每一位顧客的讚賞與購買，成員們逐漸累積出內在堅強的力量，儘管肩負著經濟、親職、照顧等多重壓力，仍不斷地自我精進、勇往直前，努力用雙手為自己打拼一個理想的未來。

在遠東登場的「女力x愛無限」展覽，意喻女性透過創作將愛的各種樣貌展現出来；與桃園市政府社會局「桃姊妹格子舖」共同合作，並邀請「采集押花社」胡桂華老師開立專長培力課程，以提升婦女手作能力，現場展示婦女培力後所呈現的豐富作品。

欣賞完展覽，邀請您掃描QR code填寫給格子舖工坊的鼓勵後，至桃園遠百11F客服中心憑填答完成頁面，即贈信封式資料夾乙份(限量50份)。

(中時 )