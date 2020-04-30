幾乎在同一天，美國和大陸分別進行的兩項針對潛在抗新冠藥物瑞德西韋（Remdesivir）的療效驗證結果出爐，結論卻大相徑庭。到底瑞德西韋是不是有效的治療新冠病毒藥物，專家分析認為，這需要更大規模的研究來驗證，而這種大規模研究已經無法在大陸進行，因為現有病例太少。

據《英國廣播公司》(BBC)引述美國高級衛生官員表示，有明確的證據表明，這種藥物可以治療新冠病毒，但是幾乎同時，大陸也發表新冠肺炎重症患者的試驗結果，卻顯示該藥不具有統計學意義的臨床效果。

瑞德西韋是吉利德科學公司（Gilead Sciences）開發的藥品，最初作為伊波拉病的治療藥物。美國衛生研究院（National Institutes of Health）發佈瑞德西韋臨床研究初步結果顯示，接受該藥治療患者的康復時間比接受安慰劑對照組患者快31%，亦即其症狀持續平均天數可以由15天縮短至11天。

這項試驗由美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）主持，共有1063人參加。該研究所的負責人、也是美國著名的衛生專家福奇(Anthony Fauci)博士說，瑞德西韋在縮短痊癒時間方面具有明確、顯著、積極的作用。

不過，報導說，該藥物對死亡率的影響並不明顯。用藥的新冠患者死亡率為8%，對照組死亡率為11.6%，此一結果在統計學沒有顯著意義。劍橋大學醫院傳染病教授賈維德（Babak Javid）說，資料顯示是有希望成為治療藥物，但並不是萬能藥，整體的治療效益大約是30%。

報導指出，美國公佈資料的同時，著名醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）也發表了在武漢進行瑞德西韋試驗的結果，資料顯示，這種藥物對危重症住院患者既未加快恢復速度，也未降低病死率。

該試驗由北京中日友好醫院副院長曹彬和北京協和醫學院校長王辰團隊負責，原計劃入組453名患者，最終實際入只有237名。

大陸流行病學專家鍾南山認為，「現在要在中國進行大規模的臨床藥物或是治療的研究，已經沒這個機會了。」雖然在接受治療時症狀出現不足10天的患者亞群中，瑞德西韋組的臨床改善時間較快，但數據不具備統計學顯著性，還需要更大規模的研究予以證明。只是試驗已難以繼續，因為大陸疫情好轉，病例數已大幅減少。

大陸的臨床試驗負責人曹彬則認為，若藥物有效，效果不應難以顯現。美國國家衛生院的研究設計和大陸不一樣，因此兩個試驗也無法直接比較。

報導表示，牛津大學教授霍比（Peter Horby）正在進行世界上最大規模的新冠病毒藥物試驗，他說，「我們需要看到完整的結果，如果能證實有效，這將是一個了不起的結果和好消息。」

(中時電子報)