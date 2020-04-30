對於合庫銀執行紓困進度，合庫金董事長雷仲達今日在合庫銀與信保基金、信合社完成央行轉融資小規模營業人紓困三方合約簽訂之受訪時指出，合庫截至本週止，旗下270個分行在8個營業日已受理逾2600件紓困申請，預計近日內就會破3000件。

除了積極推展紓困，合庫銀在獲利表現上也攻守得宜，特別是三月份的獲利，在各大行庫的獲利裡，合庫銀與去年同期相較，可說是唯一表現在「平盤」，沒有衰退的，對此雷仲達表示「很滿意同仁的努力成果。」並稱讚財務部在財務操作上不盲目進場、例如在債券買進上亦有掌握到正確的進場時機點並實現獲利，他也進而強調「危機就是轉機」，因此未來也將鼓勵財務部擴大財務投資的規模。

目前八大行庫在爭取小規模營業人紓困積極動員，目前以兆豐銀、合庫銀位居前二大，兆豐銀2900多件、合庫銀2600多件。

對總體受理紓困的情況，雷仲達會後受訪時也指出，目前合庫合計政府專案加自辦紓困，受理2923戶、金額381.6億、核准1547件、金額167.3億元，核准率53％。

對於推動行員執行受理紓困申請，雷仲達強調，會獎勵作的好的：「但絕不會有『懲處』這回事！」雷仲達表示，的確有作很好的員工，例如，就有好幾個二天內，就作到20幾件的員工，而合庫對獎勵上，也將對積極推展受理小規模營業人紓困的行員給予「獎金」的激勵，雷仲達進而指出，例如，業務宣傳費用裡，現在就準備要提供獎金來激勵努力執行的員工。

(工商 )