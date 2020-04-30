連續多日零確診，防疫依舊不鬆懈！接連而來的51連假、母親節，必勝客標榜要給消費者更好的選擇，宣布推出「安心取餐距離」和「安心防疫貼紙」兩大防疫措施，讓民眾在家也能安心慶祝母親節。

必勝客指出，防疫期間消費者擔心外出用餐會有群聚感染風險，選擇餐點外送到家也擔心與外送員近距離接觸。在聽見消費者聲音後，必勝客推出出「安心取餐距離」和「安心防疫貼紙」，貼心顧及消費者的健康。只要透過線上訂餐並使用信用卡支付，消費者即可選擇將餐點放置家門口或由警衛代收，減少近距離接觸感染。此外，餐點都會貼上「安心防疫貼紙」，說明餐點是經由健康管理－額溫低於37.5度的員工所製作及配送，讓消費者安心。

除安心外送服務，必勝客全台門市也落實嚴謹的防疫作為，包含於門市地面貼設標示貼紙，引導消費者保持安全距離排隊動線、門市每小時消毒相關烹調器具、菜單、自動門等，消費者在進入餐廳前亦主動測量額溫，關心每位顧客的健康。針對疫情，必勝客安心送全方位防疫措施，守護消費者健康萬無一失，無論是外送服務或門市自行外帶，都能安心。

連鎖比薩龍頭必勝客自1991年起長期在台深耕外送市場，全台擁有千位受過專業訓練的外送員，公司強調透過高標準嚴謹的清潔與衛生健康管理，將美味又安心的餐點熱騰騰地送到消費者手中。日前，必勝客率先啟動「安心送」防疫SOP，包括：外送員全程配戴醫療級口罩、外送前後消毒外送包、隨身攜帶酒精並做好個人健康管理－額溫低於37.5度等。如今必勝客再推出「安心取餐距離」和「安心防疫貼紙」兩大防疫措施，全力搶攻母親節商機。

(工商 )