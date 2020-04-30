案發後，臉書粉專《反毒陣（肉搜網）》就表示嫌費會因「思覺失調症」被判無罪，想不到如今竟成真 (圖／翻攝自反毒陣臉書)

鐵路警察李承翰去年7月協助制伏逃票的鄭姓男子時，遭對方持刀突襲，送醫後不治。未料一審鄭男遭判無罪，引發軒然大波，對此臉書粉專《反毒陣（肉搜網）》也貼出自己一年前案發當下的「神預言」PO文，原來早在當時反毒陣早就預言鄭嫌會無罪了。

反毒陣在去年7月3日案發後，就在臉書上PO文：「先說結論，無罪。 這叫思覺失調症，在外面趴趴走，任他亂砍亂殺，無罪」，並舉出之前已有砍死兩人無罪的判決，還有各種族繁不及備載的判例，全都無罪，「我們還要忍多久 ? 這是殺警察，殺好玩的，統統無罪」、「國外精神疾病殺人，一樣關到死，台灣，你的名字叫變態 !」

反毒陣小編不滿大酸「殺死人無罪 ! 殺死警察更不會有罪」、「下次殺死警察，法官還會頒獎給你」，網友也紛紛留言：「以後警察看到危險，先跑再說，大不了被記過」、「台灣防疫名揚國際，今天這齣戲卻被看笑話」、「台灣警察真的完全不值錢」、「在台灣，有精神病的人最大」、「想罵髒話都不知道該怎麼罵了」、「精神病變成免死金牌」、「台灣最大亂源就這些恐龍」。

(中時電子報)