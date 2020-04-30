宅神朱學恒。（資料照片，柯宗緯攝）

持刀刺死執勤鐵路警察李承翰的鄭姓凶嫌，法院認為鄭嫌有長期精神疾病，因中斷就醫吃藥，在搭火車時急性發病，精神極度不穩定，嚴重影響認知及理解能力，依刑法第19條規定判無罪。

嘉義地院發言人表示，鄭嫌自2001年起到奇美醫院精神科門診，2010年被診斷罹患思覺失調症，2017年2月3日看診後即失聯，案發當天鄭嫌的行蹤有嚴重的妄想，處於思覺失調症發病狀態，與台鐵列車長爭執時，語無倫次，精神狀態極不穩定，不能辨識及理解自己的行為，依判法第19條規定判無罪；另依刑法第87條規定，令鄭嫌強制就醫5年，是法定監護期間最高上限。

按刑法第19條第1項規定：行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。第2項則規定顯著降低時，得減輕其刑。

網路《一起讀判決》分析，這是一種結合生理學跟心理學的混合立法。就生理原因部分，精神障礙或其他心理缺陷等生理原因，這涉及精神醫學的專門學問，由專業醫師來診察鑑定，比如思覺失調症。﻿就心理結果部分，行為人不能辨識行為違法或欠缺辨識而行為的能力，則要由法院依照證據調查的結果加以判斷。﻿

但法院是否受到鑑定意見拘束？

宅神朱學恒引台中牙醫師命案，根據《自由時報》報導，台中地院依鑑定認定賴男罹患思覺失調症，判處無期徒刑；上訴後台中高分院另找台中榮民總醫院鑑定，逆轉認定賴男行兇時沒有精神錯亂跡象，按理二審可排除「精神病行兇」的犯行，未料仍以被告患精神疾病為由，維持無期徒刑。

朱學恒痛批，明明交給專業機構鑑識表示他當時沒有發病、有正常判斷能力，法官卻自作主張不採信。亦即，法院似無受鑑定意見拘束的效力。

而根據《台灣法律網》黃育杉所撰「鑑定結果對法官審判的拘束力」一文指出，「往往法官根據自由心證認定犯人之精神狀況，時有和鑑定人之意見相左之情形。」又如在交通事故的審判，也經常用到交通鑑定單位的責任判斷、分析，對法院的審判決定，僅係參考而已，並非絕對。

黃育杉舉「北一女潑酸案」為例，就是法官依自由心證判斷之下，未必採用鑑定人專業意見的範例之一。

根據陳俊欽、簡錦標所著「刑事精神鑑定與司法判決之相關研究 」，民國87、88年，297例實際交付精神鑑定，其中279例鑑定完全被採納。換言之，法院採納精神鑑定比例也非百分百。

另外，依刑法第87條規定，殺警案鄭嫌須強制就醫5年，是法定監護期間最高上限。此不妨參考美國總統雷根被刺案。

已故的美國總統雷根於1981年3月30日，在華府希爾頓酒店和工會團體發表談話，走出大門時被26歲的辛克利用手槍擊中。

事發後，兇手辛克利因為被認定有精神病，被免於處罰，但送往華盛頓的聖伊莉莎白醫院接受精神治療。一治療就是35年，直到2016年8月5日，法院允許辛克利自醫院返家，仍須採取居家監禁措施，且定期必須回醫院治療，不允許接近政治人物、不允許飲酒、不允許攜帶武器，一違反就必須送回醫院。

刺殺雷根的兇手固然可能因為法院採信具有精神疾病的鑑定報告，但是仍必須送到醫院治療35年，返家後還附帶一大堆條件，也跟判無期徒刑差不多了。如此，兇手還會動輒以精神疾病為脫身理由嗎？即使未被判死刑或無期徒刑，也必須到醫院治療幾十年，不但可以稍平復被害人憤怒心情，也可確保確實消彌被告的攻擊性。

反觀，刑法第87條規定，法定監護期間最高上限5年，相比無期徒刑或死刑，顯然優惠許多。

(中時電子報)