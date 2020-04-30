台灣連續5天零確診，恰好與「50」同音的桃園第一學府武陵高中，校長就特別用提早放學的方式來慶祝該好消息。消息一曝光後，中華大學講座教授杜紫宸看完笑吐一句話，「士林百齡高中的學生都哭了…」。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天無新增新冠肺炎確診病例，全台已連續18天無本土病例。面對連續5天零確診，桃園第一學府武陵高中恰好與「50」同音，校長林煥周為了慶祝連5天0確診的好消息，全校宣布最後一節輔導課取消，讓師生提前50分鐘、在4點5分下課，全校爆出一陣歡呼。

消息一出後，中華大學講座教授杜紫宸看完笑說，「5個零確診，武陵高中提前50分鐘放學。士林百齡高中的學生都哭了…」。網友看完也紛紛笑說「永齡呢？」、「宜寧（一零）高中早就提早放學了！」、「百齡高中的同學們就真的没希望了…」、「我不是唱衰，但直覺台灣還沒那麼安全，越是強調零確診，越有可能被打臉。」

(中時電子報)