持刀殺死鐵路警察李承翰的鄭嫌被判無罪，嘉義地檢署30日下午火速提上訴，批嘉義地方法院以鑑定報告判決鄭嫌無罪，忽略其他證據，醫院鑑定報告僅供參考，據此做出判決過於武斷。

檢方今晚已提上訴，主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，鄭男自承當時殺警是情緒控制不好，只是為了給對方警告，而非基於正當防衛，還有其他客觀證據，顯見案發時鄭嫌並未喪失辨識能力。

蔡英俊說，鄭男到處找政府單位、民意代表、搭車北上陳情，這些都可以證明被告案發時邏輯思考能力沒有問題，被告妄想的內容與犯案行為之間並沒有絕對關連性，縱有絕對關連性，也沒有辦法證明被告行為當下已經喪失辨識能力。

蔡英俊說，鄭嫌經精神鑑定智商只有76，但智能不足的標準為70，並非已達智能不足之程度，且鄭男基於趨吉避兇的基本人性，案發後所為之智能測驗成績，亦非無故意表現低落以誤導他人判斷之可能，不應貿然採信。

蔡英俊說，法院判斷被告是否喪失辨識能力，除參考醫院鑑定之外，更要綜合所有證據作判斷，本件法院僅以醫院的鑑定作判決，過於武斷。

(中時 )