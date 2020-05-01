民進黨桃園市議員王浩宇。（取自臉書）

民眾黨發言人楊寶楨。（資料照片）

桃園市交通局施作平鎮區文化公園地下停車場工程，30日傍晚傳出塌陷工安意外。民眾黨發言人楊寶楨呼籲，要王浩宇議員，請善盡職責，監督好桃園市！

根據《中國時報》記者報導，當時重機車輛正在施作樓頂板工程，工地忽然傳出巨響應聲崩塌，從地下一樓塌陷至地下三樓，現場只見崩塌出一個大洞，範圍達數百平方米，有2名工人當時在1樓戶外幸運僅受輕傷，但仍有一名女工人受困，警消持續搜索當中。

對此，民眾黨發言人楊寶楨呼籲，要王浩宇議員，請善盡職責，監督好桃園市！

楊寶楨指出，桃園市平鎮文化公園地下停車場工程今天突然塌陷，從地下一樓塌陷至地下三樓，現場崩塌出一個大洞，兩位工人受傷當下送醫、1人仍失聯中，希望能盡速順利搶救，一切平安！

楊寶楨特別點名桃園市長鄭文燦，當時興建工程開工典禮，桃園市長鄭文燦還有出席，不禁想問，今天事發當下，鄭市長有到現場關切嗎？請問該工程是否有偷工減料的可能性？施工工序是否有謹慎監督？請後續要詳實究責和檢討，避免意外再發生！

楊寶楨也希望王浩宇議員，請善盡職責，監督好桃園市！

(中時電子報)