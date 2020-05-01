趙薇有雙靈巧招牌大眼，1998年因演出《還珠格格》小燕子走紅，2008年和富商黃有龍結婚生女。最近媒體挖出趙薇並非黃有龍唯一孩子的媽，他和初戀女友有一子黃益，今年20歲，黃益不僅是趙薇粉絲，也大方喊她「媽媽」，趙薇藏繼子16年，用心良苦。

趙薇曾和《還珠》劇組一起訪台。（圖／中時資料照片）

小燕子一砲而紅 拍戲緋聞多

趙薇1993年跨進演藝圈，在導演黃蜀芹導演的傳記片《畫魂》演出一個沒有台詞的角色，3年後考進北京電影學院表演系本科班，大二時被瓊瑤相中擔任《還珠格格》女主角，因此一炮而紅，也開啟她注定活在鎂光燈下的一生。

2年前趙薇和蘇有朋等人合作實境秀《中餐廳》邀來「皇阿瑪」張鐵林幫忙，張鐵林一見到趙薇便開啟回憶模式，笑問她記不記得在承德拍攝《還珠》時落跑，意外爆出趙薇工作時曾「脫逃」的八卦，連一旁的舒淇都驚訝，趙薇則回年紀小、不懂事，拍戲拍得太累就偷跑不想再做了。

節目中趙薇也分享近年常被拍到發福的原因，說自己因為3年多未拍戲，「沒了那種壓力和動力」，就不小心鬆懈了，引來一旁蘇有朋表示有同感，但談到演戲，趙薇還是十分有興趣，直說：「如果馬上要上鏡，我那種責任感就會上來了，就會減肥」，蘇有朋也贊同，兩人也首度公開談到再合作契機，趙薇說：「我覺得還是有的」。

趙薇16年前嫁給黃有龍。（圖／翻攝自築夢者之龍行天下微博）

演戲緋聞不少 但最終仍嫁富商

外型秀麗大方的趙薇，過去曾和陳坤、李泉、吳大維、周星馳等人傳緋聞，卻只有昔日同窗黃曉明，曾在節目上坦言學生時期暗戀過趙薇，更將趙薇視為初戀女神，但郎有情、妹無意，黃曉明後來與Angelababy完婚，趙薇則是嫁給富商黃有龍。

2010年香港八卦周刊爆出趙薇在新加坡待產，不久趙薇才承認早在2008年就與黃有龍註冊結婚，2010年4月趙薇剖腹產下千金「小四月」，隨著女兒越長越大，外型也有如復刻趙薇，有著一雙明亮大眼，而人紅是非多的趙薇，此時也陷入經濟危機和婚變傳聞。

趙薇婚後和黃有龍經商有成，2017年卻因涉及空殼交易挨罰60萬人民幣（約277萬台幣），並遭勒令禁入證券市場5年，連阿里巴巴創辦人馬雲都急著切割，稱和趙薇「見面沒10次」，又因夫妻倆所創公司「龍薇傳媒」企圖收購萬家文化（後改名祥源文化），但被質疑是「蛇吞象」，最終交易告吹，重創股價，甚至引來不少小股民提告求償，當時報導指出，約有近500件相同訴訟案仍在排隊等待宣判。

夫妻創業涉空殼遭罰受創 卻仍順利登上富比士排行

很多人以為趙薇夫妻這下完了，沒想到此事並無重創趙薇和黃有龍的生意頭腦，2018年上海胡潤研究院公布「2018胡潤全球白手起家女富豪榜」，趙薇夫妻以63億人民幣（約291億台幣）打進第100名，而趙薇自己也是《富比士》中國名人榜與收入榜的常勝軍。

去年9月《鳳凰網娛樂》旗下作者「娛廣益」報導，指趙薇連演5天舞台劇，圈內好友如蘇有朋等人不是送花，就是親自到場支持，唯獨不見黃有龍現身，狗仔觀察5天，趙薇身邊僅有工作人員相伴，質疑兩人婚姻亮起紅燈，對此，趙薇在IG曬出玫瑰花束，發文慶祝情人節，用行動表示婚姻狀況依舊甜蜜，夫妻感情並無異狀。

黃益曾分享小四月寫的家書。（圖／翻攝自新新新小寶微博）

《東網》近日則報導，原來趙薇除了女兒小四月外，其實還有位藏了16年的兒子黃益，而黃益是由黃有龍與前女友所生，現年20歲，黃益今年2月在新加坡打卡，最近難得在網上分享和同父異母小四月的合影，大曬兄妹情深。

為何要藏繼子16年？和黃益母子情深的趙薇，曾在節目中表示，自己很心疼這位繼子，會盡自己全力，讓黃益感受到媽媽的溫暖，當年的小燕子年紀雖小，但原私下卻也是最暖繼母。

黃益公開和小四月正面照。（圖／翻攝自新新新小寶微博）

(中時電子報)