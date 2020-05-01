台灣人最愛去旅遊的國家日本，原本3月初疫情有緩和趨勢，不過近日確診人數又突然激增，目前已有1萬3千多人染疫，外界認為日本政府慌了手腳，引起老百姓罵聲不斷，網友並列出日本政府最讓人傻眼的防疫手段。

綜合《口袋日本》及日本網友在社群網站列出的3大疑問，質疑日本政府防疫政策不只髮夾彎，甚至衝出車道，讓老百姓相當無奈。

1. 安倍牌布口罩

日本政府發放布口罩，首相安倍甚至表示「洗了之後可以重複使用」遭民眾吐槽不防病毒，還花費400多億稅金，根本沒用！

2. 看得到吃不到的補助金

日本政府推出的紓困方案，是根據個人所得級距支付，但由於計算方式太複雜，而且太難達到，就連生活在鄉下低消的民眾都覺得不夠用， 再加上政府辦事效率超慢，挨批等到錢發下來，大概已經餓死。

3. 檢測陽性也可以出院

日方為了避免醫療體系崩壞，輕症患者就算檢測出陽性，也可以直接出院。根據新聞畫面，看到輕症患者直接走路回家，讓民眾大為傻眼。

(中時電子報)