「國標舞女王」劉真因為嚴重心臟主動脈瓣膜狹窄接受手術，原本以為只是個小手術，豈料在手術過程中心臟驟停，緊急裝上葉克膜搶救、後再以心室輔助器續命，卻仍難以對抗病魔不幸病逝，年僅44歲正值壯年期，令外界感到惋惜與不捨。據媒體報導，劉真一直不知道自己有心臟主動脈瓣膜狹窄的問題，直到一次帶著女兒去看醫生，意外發現自己的心臟有很大的心雜音，並進一步檢查才知道原來是那麼大的問題……；近半年來從高以翔再到劉真離世新聞相繼躍上媒體版面，有關於「如何顧好心臟」正確的心血管保健觀念，也受到國人高度重視及討論，本周小花平台整理專科醫師叮囑「心事」保健小知識，並以劉真「原本以為只是個小手術」為例，提醒讀者：意外總是說來就來，沒有人可以提前預料，唯有先把自己照顧好、做足保障規劃，才能以不變應萬變！

心跳決定你的壽命「以每分鐘70下為基準」

劉真從入院手術直到離世的這段時間，正值新冠狀病毒肺炎疫情延燒之際，兩則新聞可以說是占盡各大媒體版面，直到現在仍熱度不減；小花平台並以專題方式深入報導，在《劉真病逝╱「泛心血管疾病」如何預防？又該如何自「保」？》一文中，提出從日常生活做起、保護心血管的5個小撇步，以下再以醫學角度專業剖析：如何從心跳數自我檢視心臟是否健康？

根據國家衛生研究院最新研究調查指出，人體最健康的心跳數維持在每分鐘60下左右，超過這個數字不利健康，有縮減壽命之虞。一般來說，測量心跳數的方式最好是充分休息後再測量，以食指及中指併攏、輕觸頸動脈或是手腕靠近大拇指側下方的橈動脈，測量10至15秒再乘以6或是4，即為每分鐘的心跳數。

該研究並發現，如果心跳數每分鐘70至89下，平均縮減壽命3至4年時間；如果心跳數每分鐘90至99下，平均縮減壽命8年時間；如果心跳數每分鐘超過100下，則平均縮減壽命13年時間，「以每分鐘跳70下為分界點，超過70下就算是心跳偏快，跳得愈快、心臟的負荷也愈大，心跳偏快成為縮減壽命的重要因子。」

那麼，心跳偏快該怎麼辦？有專科醫師建議，維持每天固定運動習慣有益於心臟健康，尤其以健走、疾走、跨步走最看得出效果，可以依照個人體能狀況適度調整，每分鐘走路130至140步，除了有助於增加心肺功能並增加肌力外，還能有效紓解心情、放鬆身心，「別再說沒有時間運動，走路就是最好的運動，趕快動起來吧！」

(中時電子報)