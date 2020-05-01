近日金管會保險局局長施瓊華召集國內8大壽險公司、壽險公會、精算學會等聽取意見，初步討論今（109）年下半年保單責任準備金利率最多調降1碼（0.25百分點），也就是說隨著保單責任準備金利率有可能調降，之後的某些保險商品的保費將會提高。

對此，小花平台保險顧問梁鴻毅指出，近期有不少民眾開始拿出自己與家人的保單，詳細檢視其保單內容是否還有哪些保障需要補足？只是，如果保費可能會調漲就應該要趕快投保？「其實倒也不見得，如何滿足人生不同階段的保障需求才是購買保險的首要原則。」梁鴻毅表示，如果真的有買保險的需求，只要掌握以下2個重點就能輕鬆買對保險：

重點1、先求有，再求好

「面對我們無法預知的風險，哪怕只是萬分之一，都要有風險轉嫁的觀念。」梁鴻毅分析，一般人如果僅以本身的薪資收入和銀行儲蓄是很難應付人生在世都可能會面臨的4大風險：其一是走得太早、責任未了；其二是病得太久，成為家庭的負擔；其三是活得太長，準備不足晚景淒涼；其四是殘障失能，未來無以為繼。有鑑於此，買保險時先從「先求有、再求好」的方式來規劃，唯有預先做好保險規劃，當風險來臨時，才不會徒留遺憾。

重點2、回歸保障的本質

梁鴻毅並進一步強調，保險是為了未來不特定的風險預作準備，本質在於「保障」而非獲利，可以試想一下：如果因為突然疾病或是意外離開人世，留下心愛的家人面對房貸、車貸、生活費、教育費……，或是罹患重病住院治療需支付高額醫藥費，又或者不幸失能無法工作甚至無法自理生活，需要被終身照顧……，以上種種情況一旦發生加上沒有事前做好保障規劃，都將成為自己與家人難以承受之重。因此，買保險還是要回歸保障的本質，先從自身的保險需求著手，再依人生階段保障需求來規劃，這樣才能適時發揮保險功能。

最後，梁鴻毅再次呼籲，針對是否要趁保費調漲趕快買保險，其實是不一定的，「如果真的有保障需求，買保險與保費要調漲兩者之間沒有直接的關係；反之，如果現有的保障都已做足，就不必受到保費調漲的議題影響而買保險。」

(中時電子報)