筆記型電腦具備方便攜帶、重量較輕、體積較小，還有堪比桌上型電腦的功能等優點，因此現在許多人選擇使用筆記型電腦以處理工作、儲存資料，或是應付娛樂需求。不過筆記型電腦有一缺點，一般內建儲存容量只有16 GB 到 512 GB，很快就會用量不足而造成不便。因此擴充儲存空間以免於被迫刪除資料，是一個重要的議題。

為電腦增加儲存空間的最簡單的辦法是使用外接式固態硬碟（SSD），因為可以在不必刪除珍貴資料、插拔內接硬碟，或是耗費鉅資的情況下，增加儲存空間，無論是創作者、遊戲玩家、上班族或學生等皆可以從中受益。而在為筆記型電腦選購外接式 SSD 時，有以下幾項要點要注意：

耐用度

在選擇外接式 SSD 時，要考慮到未來會如何收納這顆硬碟。在檔案傳輸完畢後，會收進抽屜嗎？ 還是您會放進筆電包隨身攜帶，在通勤或旅行時暴露於飛機亂流和人滿為患的道路上被擠壓或東碰西撞的風險？

一般來說，SSD 相較HDD更能應付這些危害情況，因為不像 HDD（傳統硬碟），SSD 並沒有活動的零件。HDD 透過旋轉碟片運作，在不穩定的環境中很容易產生故障。SSD 不僅更堅固、速度更快，而且產生的噪音更小。但這不代表所有 SSD 皆具備同樣的強韌特質。若您打算帶著外接式 SSD 周遊世界，請確認硬碟內部及外部零件皆能應付任何潛在危害。

Crucial X8 SSD 行動硬碟經嚴密測試，可承受衝擊、震動、X 光、磁鐵、甚至是從 6 英尺高墜落。陽極氧化鋁一體成型外殼不僅能克服惡劣環境的挑戰，其內建快閃記憶體皆以最先進的製程生產，經過幾百次以上的操作測試來防止汙染。

容量

使用外接式 SSD 當然就是為了獲得更多儲存空間。但究竟多少的容量才足夠呢？ 是用來儲存家人的照片？ 還是用於下載長達500 小時的終極電影馬拉松呢？相較於休閒使用者，攝影師或剪輯師等創意工作者明顯需要更大量的儲存空間。您將能在同一顆 SSD儲存整個影像專案，存取更方便，編輯流程操作更快速。相較於在筆記型電腦，您可以從單一硬碟結合不同專案，無需複製任何資料，不必從不同硬碟間複製資料後結合檔案。

速度

在選購外接式 SSD 時，速度是另一項重要考量。使用速度慢的硬碟，不僅將賠上好幾個小時的生產效率，更別說在過程中產生的挫敗感。Crucial X8 的讀取速度高達 1050MB/s，比絕大多數 SSD 行動硬碟快上高達 1.8 倍，比起傳統硬碟最多快上 7.5 倍。

決定實際的硬碟資料傳輸速度 ，另一項關鍵是連線速度。舉例來說，USB 3.2 Gen 1 介面的瓶頸為 300-400MB/s。相較之下，Gen 2 的上限突破達 700-800MB/s。當然，資料的來源及目的地（如慢速的 HDD）同樣也會對外接式 SSD 的速度造成影響。

相容性

如果會在多個裝置上使用外接式 SSD，就務必要將相容性納入考量。若您是同時使用 Mac 和 Windows 設備的話，就必須確保 SSD 能同時支援兩種作業系統。這是因為 Windows 使用 NTFS，而 macOS 則使用 APFS來格式化硬碟。

您可以將硬碟進行分割以支援兩種作業系統，以確保外接式 SSD 相容。如果預計將使用大量資料，由於兩邊作業系統皆只使用 50% 的硬碟空間，建議選擇 1TB 版本硬碟。

安全

在考慮外接式 SSD 時，安全性是首要重點。如果硬碟沒有加密功能保護，只要任何人連接你的硬碟，都能竊取並破壞毫無防備的資料。Crucial X8 SSD適用於 Windows Bitlocker To Go 及 Apple 的 File Vault，能確保硬碟受加密保護，資料安全無虞。另外也可以使用其他終端防護服務，如 Symantec 和 McAfee。除了加密外，外接式 SSD 還能夠與檔案備份服務同步。X8 可連接「Windows 備份」和 masOS「時光機」，讓您可以輕鬆地自動備份筆記型電腦資料。

(科技)