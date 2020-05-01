北韓最高領導人金正恩神隱逾2周，外傳他接受心血管手術後病危，甚至有媒體指他已腦死、成為植物人，確切狀況無從證實。不過韓國《中央日報》評論，如果金正恩真的病故，北韓勢必「激變」，最壞可能出現北韓攻打南韓的情況，首爾是否已準備好因應緊急情勢？評論認為，南韓現在的狀態是「外實內虛」。

北韓最高領導人金正恩神隱逾20天，外傳他接受心血管手術後病危，不過美國、南韓堅持他至今仍活著。

北韓最高領導人金正恩自11日以來，已近20日未出現在公眾視線面前，引發各界對他健康狀況的關切。

南韓《中央日報》29日評論，金正恩一旦真的病故，北韓將出現激變事件，也就是金正恩政權崩潰，或者北韓爆發軍事政變、內戰、人民起義等，朝鮮局勢將變得極度混亂，甚至不排除出現為團結內部而出兵攻打南韓的情況。

先前有媒體報導，為安定朝鮮半島局勢，美韓早在70年代就共同制訂「502X」系列軍事計畫，當中「5029計畫」主要是針對北韓政權更替而設計。2008年前北韓最高領導人金正日中風病倒後，美韓又大幅度完善「5029計畫」，成為「作戰計畫5029」，當時有媒體報導，美國已制訂一套讓北韓分治的計畫，一旦平壤激變，北韓將被劃分為4大區，由美國、日本、大陸、俄羅斯及聯合國共同管理。

但《中央日報》評論指出，實際情形並非如此，因為南韓不同時期的政府，對北韓出現激變事件的態度各不相同，以已故南韓前總統盧武鉉為例，他在2007年韓朝首腦會談中，就已親自向金正日表明，拒絕了美國的5029作戰計畫。後續專家分析，盧武鉉拒絕5029計畫，主要是認為一旦聯軍跨過停戰線，勢必引發北韓軍事行動，進而引起戰爭；其次，盧武鉉反對推翻北韓政權，因此也不願意針對可能的激變事件制訂作戰計劃。

該篇評論指出，目前的文在寅政權也表現了類似態度，因為2017年，文在寅曾先後於美國、德國等地發表演講時，明確指出「不希望金正恩政權崩潰」，加上美國總統川普一向以自我為中心的行事作風，評論認為，「作戰計畫5029」可能不會受到重視，而且淪為空談。

不過《中央日報》也提出警告，金正恩肥胖的身材加上長期吸菸、飲酒的習慣，即便他此次度過難關，未來健康狀況仍是不定時炸彈，北韓隨時可能出現激變，他呼籲青瓦台要再重新檢視5029計畫，並且做好隨時執行計畫的準備。

(中時電子報)