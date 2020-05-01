美國總統川普近期一再指責世界衛生組織防疫失職，不僅控其總是以大陸為中心，除了揚言要對WHO調查之外，並宣布中止美對其金援。對此，國際醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet）總編何頓指出，WHO在疫情爆發之初，早已向全球多次警告，川普全部置若罔聞；除了稱川普對WHO的指控毫無根據外，何頓也譴責川普任意中斷WHO金援是違反人類罪。

何頓（Richard Horton）在文章中，先列舉WHO實際向全球提出疫情警告的時間點。首先，陸官員於去年12月31日首度向WHO在北京的辦公室通報武漢存在非典型肺炎病例，次日成立事件管理與支援小組。到了1月4日，WHO推文指出，「大陸向世衛通報，湖北省武漢出現肺炎群聚感染病例，無人死亡，確認病因的調查工作正在進行中」。

何頓指出，1月5日，WHO在正式的疾病爆發新聞裡提及「不明原因肺炎」。而到了1月7日，陸科學家證實病原為一種新型冠狀病毒，並於1月12日就對外分享病毒基因序列，同時通報疾病細節給WHO，指出41起病例中，最早出現症狀者始於12月8日。而WHO於1月12日報告疾病尚無人傳人證據，並提到大陸當局聲稱自今年1月3日後沒發現新增病例。

1月13日，世衛通報秘書長譚德塞會與是否提出發布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）建議的國際衛生條例（IHR）緊急委員會成員諮商。1月14日，WHO專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在簡報會提出人傳人的可能性，同時，北京大陸專家前往武漢調查疾病爆發，1月20到21日，世衛的調查團也到武漢。IHR緊急委員會1月22到23日開會，30日做出結論，疫情已符合國際關注公衛緊急事件，譚德塞也隨即於當天宣布。

何頓指出，從時間序列可看出，WHO只經4天就通知全球關於新型非典肺炎的存在、只經30天就宣布公衛緊急事件，因此川普的指控毫無根據；此外，川普在2月24日的推特上指出，「美國疾管局與WHO積極努力又機警」，曾經高度讚揚WHO的他，根本打臉自己現在說法。

關於是否隱瞞人傳人問題上，何頓認為WHO根據掌握的事實來通報，在1月14日前就了解並公開表示，有鑑新型冠狀病毒與SARS與MERS的病毒類似，確有人傳人的可能。

不過，何頓對大陸作法仍保持疑問，例如去年12月8日到31日這段空窗期，武漢與北京當局做了什麼？為何1月11到12日跟世衛說自1月3日起就沒有新增病例？大陸後來上修疫情死亡人數50%達4600餘人，這些數字可信嗎？這些都是可合理質疑大陸之處。

何頓最後在指責川普，在全球公衛危機期間，不僅對WHO提出毫無根據的指控，並決定中斷美對WHO金援，實際上早已傷害他與美國政府的誠信，「WHO的宗旨是保障人類健康與福祉，川普做出傷害WHO的決定，已是違反人道的罪行」。

(中時電子報)