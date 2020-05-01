隨著尼克網路電視最近重播「林來瘋」經典賽事，尼克官推也跟林書豪進行視訊快問快答，當問到誰是他最難對位的NBA對手，他的回答竟然都跟籃網球星杜蘭特有關，「杜蘭特加盟勇士前的柯瑞，以及杜蘭特離開雷霆後的韋斯布魯克。」

林書豪給的解釋是，「因為這兩人的使用率都很高，你永遠沒法得到任何喘息機會，他們真的每個回合都靠擋拆發動攻勢，更重要的是，他們確實是相當出色的球員。」或許就是因為少了杜蘭特在身邊，柯瑞與韋斯布魯克的能力才可爆發。

只是林書豪這種說法曝光後，難免遭到嘲諷為何陷害杜蘭特「中槍」，甚至《看台報告》記者舒斯特這樣「酸」豪哥，「林書豪目前效力大陸CBA北京首鋼，他現在在球場上的日子可以輕鬆一點，不會再碰上柯瑞、韋少這種等級的球星了。」

不過林書豪其他的快問快答，就相當符合他過往形象了，像是他最懷念紐約的什麼，他馬上回答，「球迷！」至於最喜歡的尼克球星？豪哥第一時間想到的是自己在勇士時期的隊友大衛李，「因為當初他真的很照顧我，就像一個老大哥！」

(中時 )