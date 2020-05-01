前年台鐵普悠瑪翻覆事件，國人仍記憶猶新，行政院當時提出144項改善事項，不過，台鐵日前又傳出花蓮機務段維修廠內，兩輛區間車碰撞事故，儘管台鐵否認對撞，但最後查出，是檢修員測試時發生暴衝，時速將近40公里。台鐵基層人員感慨，高層及員工都沒有反省、警惕。

編號EMU540區間車因馬達損壞，27日中午入庫維修，下午3點半修完，在庫內移動時，因「煞車太慢」不慎撞上前方車輛，車上7名檢修員跌倒受傷送醫。

台鐵局28日開會檢討，查出對撞前，列車有短暫暴衝，短短30秒車速達38公里。據知情人士透露，應與專業人才斷層有關。

立委趙正宇29日質詢時指稱，據他了解，雖不是發生在營運路線（正線）上，但因有七人受傷，因此運安會第一時間已立即派員前往花蓮蒐證。

台鐵局也訂定相關標準作業程序（SOP）預防意外發生。台鐵局表示，會更重視檢修員的養成，檢修員得先實習3個月、上完18小時課程，確實熟悉車庫、駕駛方式等，並參考高鐵在烏日、左營、燕巢等機廠限速5公里時速，檢討車庫內的速度，另外，在動態移動測試部分，考慮單獨拉出、做更細緻的規範。

對此，有台鐵基層員工反應，當初的總體檢、改善精進，到底是痛定思痛的檢討，還是依然只是喊口號？

鐵道局表示，正常運轉情況下，在閉塞區間內的軌道上不能同時有兩輛列車，惟在不是正常運轉模式的行為下，例如：列車故障需要救援等意外狀況，才有可能發生。

趙正宇認為，重點是為何在維修廠內超速，若限速10公里都會超速，降到5公里並未真正解決問題且徒增基層困擾；為何閉塞區間內同時出現兩輛列車？是否為機械保養有問題而煞車不及？還是有其他人為因素？台鐵應徹底檢討並對外說明。

(中時 )