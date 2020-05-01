新冠肺炎疫情肆虐，全球經濟遭到嚴重打擊，美股也一路從2月的歷史新高，然而，利空出盡，美股近幾周來不斷反彈，已經，全球最大避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）先前提到「現金是垃圾」被媒體大肆報導，甚至被拿來跟股神巴菲特比較，但實際上達里歐所要表示的，是指若現金只是拿來提高流動性，但未提供資產成長，將讓現金的價值顯得一無是處。

美國聯準會(Fed)公布最新利率決策，宣布維持基準利率在0%至0.52%不變，聲稱為了減緩疫情衝擊，將利用「所有可行工具」以維持經濟穩定。Fed在今年3月罕見降息6碼，來到零利率環境，更宣布將無上限量化寬鬆(QE)，啟動收購美國債券和不動產抵押證券(MBS)，甚至不排除收購垃圾債，美股也開始觸底反彈，從3月低點回升超過三分之二。

根據外國財經媒體報導，達里歐表示，當各國央行成為大型印鈔機，用來提供大量資金流動性，尤其是市場也需要大量的資金提供運作，這使得現金變得毫無內在價值。

從另外一個角度來說，當有更多資產能提高價值，這些現金才能有實質意義，不斷提高貨幣供給量，只是讓資金更為泛濫，直到貨幣出現購買力，價值跟著波動才是一個正常的市場該有的表現。

達里歐也表示，在當前市場條件下，政府債券的避險資產，因為各國央行為保持貨幣流動性，繼續瘋狂的進行經濟刺激政策，在這種情況下，購買政府債券是非常瘋狂的行為。達里歐舉例，這就像是1930~1945年代，持有的債券沒有利率或負利率，加上通貨膨脹率飆高，為什麼投資人還要持有這種債券？

(中時電子報)