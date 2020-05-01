48歲的阿龍是位資深國際導遊，去年買了人生中第一間房子，雖背負房貸，但因國際旅遊產業蓬勃，收入相當不錯，然而，今年突然爆發新冠病毒肺炎，導致各國陸續鎖國，國際旅遊受重創，公司最終不堪負荷結束收場。

重大的環境改變讓他頓時失去經濟收入來源，只好臨時轉行從事基層保全。但自從當了保全後，時常情緒低落、想法負面，覺得人生沒有目標，每日輾轉難眠無法入睡，脾氣也變得容易不耐煩，甚至為了小事與太太發生激烈口角，家人驚覺不對勁，趕緊求助身心診所治療，被告知出現「失志症候群」。

開業身心診所院長楊聰財醫師表示，此波新冠病病毒疫情擴散影響，讓許多人措手不及，失業潮及商店倒閉潮接踵而來，讓許多人面臨人生及環境的重大轉變，並承受龐大身心壓力，若長期無法處理及調整壓力，就容易產生無力感、絕望感及孤立感，長期會合併失眠、恐慌、焦慮等身心症狀，嚴重者會對生活失去目標，失去人際社交動力，造成「失志症候群」上身。

最近這樣的求診患者激增三成，經臨床問診後發現，患者大多具備自我要求高、把工作當生活重心及目標導向者，由於努力工作獲得了成就感，加上生活主要都在工作，發生疫情後突然沒了工作及收入，加上失去了生活目標，因此出現「失志症候群」症狀。

針對「失志症侯群｣患者，楊聰財醫師說明，治療上會採用藥物與非藥物合併治療。以藥物來改善患者憂鬱、失眠及焦慮等生理症狀，讓患者找回生活節奏，有體力維持社會功能，後續經由心理會談治療，穩定患者情緒及建立正向的認知，並教導正確的紓壓技巧，讓患者恢復睡眠、營養及運動等「三好」功能。

楊聰財醫師提醒，這波疫情險峻，目前仍看不到終點，除了平時做好自我防護工作外，若察覺自己或家人出現身心不適症狀時，應儘早就醫檢查，避免造成更嚴重的身心災害。

【失志症候群自我評量表】

（1）每天不容易入睡、失眠

（2）我覺得既難過又悲慘

（3）我對生活感到洩氣

（4）我覺得焦慮煩躁

（5）我覺得無望無助

（6）我對很多事情感到生氣

（7）我喪失生活中的角色跟目標

若出現上述五項(或更多)者，可能有失志症候群症狀，應提高警覺，如有需要，應由專業精神科醫師協助評估診斷及治療。

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(中時電子報)