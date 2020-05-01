口感滑嫩、外觀漆黑如墨的龜苓膏，一入嘴，濃郁的中藥苦甘味立刻在口齒間化開，不少人到香港遊玩，一定會到龜苓膏專賣店朝聖。

龜苓膏不只是一道平民點心，而是具有保健功效，能降火氣，緩解皮膚炎、嘴巴破、痘痘等燥熱上火的問題。

相傳龜苓膏原本是清朝皇室貴族「清熱消暑」的點心，後來因為戰爭緣故，才流傳至民間，盛行於大陸的兩廣地區，中山附醫中西整合醫療科主治醫師許世源說。

根據典籍記載，清軍入關後，派駐兩廣的軍人，無法適應南方高溫溼熱的氣候，常會出現疫癘、腹瀉、皮膚炎等傳染病問題。當時的軍醫為避免傳染病在軍隊蔓延，考量軍隊人員眾多的情況下，才將防治疫癘處方與龜苓膏結合流傳至民間，變成駐地軍人在街頭巷弄的小吃攤，都能吃得到的平民點心。

「其實當初的處方，並沒有龜板這味藥，」許世源指出，軍醫以土茯苓、金銀花等清熱解毒藥材為主調配處方，流傳到後世才出現加入「龜板」的產品，除了強調養生保健外，還能讓煮好的藥汁「結凍」，方便運輸、食用，形成現代版的「龜苓膏」。

以藥性來說，龜板性味甘寒，雖然有滋陰作用，能改善年長者虛性便秘及更年期女性私密處乾燥的問題，但龜板屬性寒涼，一般女性吃多了可能出現白帶增多的狀況，不過並無大礙。

此外，食用龜板所熬出來的膠質，加上龜苓膏中其他寒涼藥材，吃多了有時會出現滑腸作用，「中醫所說的滑腸不是拉水那種腹瀉，而是排便次數增加，但也還沒有到通便的效果，」許世源解釋。

健康的人吃龜苓膏，滑腸狀況可能不明顯；但如果腸胃虛寒的人，吃完可能馬上就想上廁所。

推測當時會使用龜板作為結凍材料，可能是廣西地區龜板多如牛毛，不過現在龜板昂貴，一斤動輒上千元，市面上販售的龜苓膏，龜板含量可能很低，或是使用很便宜的「洋菜」替代。

不過即使龜苓膏沒有龜板，改用「仙草」或「洋菜」讓成品凝結成凍，食用後仍有相當程度清熱消暑的效果。

（龜苓膏的另一味藥「土茯苓」清熱利濕，處理濕疹、痤瘡、皮膚炎等皮膚問題很對症。）

●土茯苓清熱利濕 治皮膚疾病好幫手

至於龜苓膏的另一味藥「土茯苓」，性平，有清熱利濕的效用。

彰化秀傳紀念醫院中醫部主任呂友文表示，中國南方氣候濕熱，土茯苓處理濕疹、痤瘡、皮膚炎等皮膚問題很對症；土茯苓還有利尿的作用，可藉由尿液將體內的熱氣跟水分排出，有助於緩解泌尿道感染問題。

至於之後添加的金銀花、蒲公英、魚腥草、野菊花、淡竹葉、木通等藥材，主要用於強化土茯苓清熱解毒、利尿的功能。

「體質濕熱的人其實很適合吃龜苓膏，」呂友文指出，濕熱體質的人容易有平日咽喉痰多、容易身體四肢沉重、頭目昏沉、白帶、水腫、嘴巴破、痔瘡、便秘、皮膚座瘡、口乾苦、舌紅苔厚膩等症狀，藥性偏寒涼的龜苓膏，能緩解濕熱體質的諸多症狀，但注意不能過量。

「經常大魚大肉、飲食精緻，或是愛吃食燒烤食物，容易出現口瘡的民眾，飯後配碗龜苓膏果凍，也可以抵銷一些燥熱食物的不良影響，」許世源補充。

龜苓膏屬性寒涼 脾胃虛寒、生理期、孕婦止步

網路流傳龜苓膏吃多了可能會傷身。不過，醫師一致表示，屬性寒涼的龜苓膏，藥材濃度通常不高，寒涼清熱解毒效果也不如藥物強烈，除非天天吃、大量吃，身體健康的民眾不致於有明顯的副作用。不過仍要注意，以下3個族群龜苓膏可不能多吃：

族群1／消化功能不好、容易拉肚子

消化功能不好容易拉肚子的民眾，多屬於脾胃虛寒，用料實在的純龜苓膏可不能多吃。如果只是短暫失眠、嘴巴破、口乾舌燥，容易長痘痘，吃幾天退火後就不建議繼續食用。

長期吃就像天天吃喝青草茶或冰水一樣，如果又再吃進寒涼的冰品、食物，可能會損害腸胃功能，甚至造成胃寒，食慾、消化功能、胃口都會變差，呂友文提醒。

族群2／女性生理期間

生理期間、生理期來之前一個禮拜，或是會痛經的女性也不能多吃。經痛多是因為氣血瘀滯，不通則痛，屬性寒涼的龜苓膏，可能會讓氣血阻塞的狀況更嚴重，讓你痛上加痛。

族群3／孕婦

「孕婦盡量避免食用過多，」許世源補充。龜苓膏材料多偏寒涼，加上龜板會滑腸、興奮子宮平滑肌收縮，懷孕期間若長期或大量服用，可能會增加懷孕期間宮縮的風險。

至於盛行於大陸兩廣，香港大街巷弄販售的龜苓膏，大多會在其中添加中藥，從五、六味藥到二十幾味藥都有，每一家業者祕方不盡相同，有的還強調有保肝、降血脂、降血壓功效，「等於是在開中藥處方了，」許世源說，不了解自身體質的民眾，食用前要多加注意。

再好的保健食品，吃多了還是有礙健康，適時、適當才能達到最好的效果。

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(中時電子報)