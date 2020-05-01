英國首相強森，將在當地時間今天下午5點（台北時間5月1日凌晨零點）起，出席政府的新冠肺炎疫情簡報會。這是強森重返工作崗位後，第一次帶領官員參加簡報。他開場便表示，英國已經「過了疫情的頂峰，」他並提到，英國的國家醫療保健服務(NHS)，也沒有到無法負荷的階段。

強森在會中，可望更新英國疫情與抗疫狀況，並發布政府為擊敗病毒，所採取的各項步驟。

今天稍早，強森已主持復工後的第一場內閣會議。他在視訊會議中告訴英國公司行號，表示他能理解大家的焦躁與不耐煩，但他強調，「我必須請各位持續一直以來的做法，如此我們才能保護我們的第一線醫護，並且救人性命。」

強森另外也發推文，告訴民眾他知道放棄自由有多艱難，他能體會民眾見不到朋友與摯愛的人們，只能在家中工作，管教小孩，擔心工作是否保得住，公司會不會關門的心情。

強森病癒後本周回府辦公，周三他原本要出席首相問答時間，但因未婚妻生產而錯過。

(中時 )