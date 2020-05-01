台灣新冠肺炎疫情傳出5天沒有確診案例，18天沒有本土案例的好消息，對比其他國家的數字一看，可以說算是資優生。截至4/30資料，全球確診病例為322萬2315例，累計死亡人數達22萬8269人。新加坡因為日前外籍移工宿舍爆發群聚感染，造成確診人數直線攀升，累計確診病例數達約1萬6千例。不過，有網友發現新加坡總理夫人何晶的臉書發文有亮點，她轉PO藝術家繪畫手部的各種動作，但由於第一張圖是「比出一個零」，讓許多網友一看秒懂，全歪樓在留言中提到台灣0確診一事。

台灣的新冠肺炎疫情已多日傳出0確診的捷報，中央流行疫情指揮中心30日時宣布，無新增新冠肺炎確診病例，全台已連續18天無本土病例。許多台灣人一看到連續5天零確診消息十分振奮，開始預測隔天是否也有好消息，已有網友在批踢踢上討論「劉嘉玲(諧音：6+)要如何慶祝零確診？」

反觀新加坡自4月7日開始，開始限制人民非必要行業外出工作的，不過，眼見國內疫情仍未大幅降溫的趨勢，總理李顯龍宣布延長限制至6月1日，新加坡人想要解封還得再等一等。

何晶30日晚間時轉PO出一位藝術家哈維爾·阿里扎巴盧·加西亞（Javier Arizabalo Garcia）的畫作，畫出手部的各種動作，而且該藝術家的畫作技巧高超，他的超寫實繪畫中捕捉了手的表達語言，且這些畫作看起來就像是照片一樣。不過，由於何晶的臉書轉PO顯示圖第一張剛好是「比出一個零的手勢」，許多網友一看紛紛秒懂，不少人紛紛歪樓留言，提到台灣0確診一事，還因此酸說「這個0有强烈暗示」、「聽說臺灣人先天就有COVID-19抗體，當然零確診啦」、「如果不檢查就沒有確診啦」、「都不知道綠蛙每天在嗨什麼」。

(中時電子報)