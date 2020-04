網友翻出羅志祥MV,留言嘲諷 (圖/翻攝自YouTube)

網友揶揄該改名成「莖舞門」(圖/翻攝自YouTube)

藝人「小豬」羅志祥與周揚青分手,遭女方大爆荒淫史,劈腿、約炮甚至還大玩「多人運動」,羅志祥形象毀於一旦,一夕間淪為渣男。如今有網友翻出羅志祥過去作品,其中《精舞門》裡面一句「我有一條特別了不起的神經」,更遭網友揶揄「13年後,我終於看懂歌詞了」。

「I wanna know你行不行,You gonna know別懷疑你自己的本領」、「我有一條特別了不起的神經,越跳越帶勁」、「無師自通任督二脈暢通無比,十八般舞藝」,羅志祥的精舞門一度是許多粉絲的最愛,也是去KTV必點歌曲,但如今曾為網友拿來揶揄的素材,更有網友留言:「我有一條特別了不起的神經,越跳越帶勁...現在我終於知道他歌詞在說什麼了」。

其他網友看到笑翻:「這梗埋了13年之久」、「特別的副交感神經」、「I wanna know 你緊不緊 You gonna know 別懷疑你自己的性慾」、「神莖很大條喔」、「錯字了,應該是莖舞門才對」、「我專程來看留言的」、「2020四月,這首歌再度爆紅」、「I wanna know 你行不行,現在一看根本約炮神曲」。

(中時電子報)