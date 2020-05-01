針對令全球媒體瘋狂的金正恩健康危機傳言，美國國務卿蓬佩奧表示，美國官員最近未見過北韓領導人金正恩，正在密切關注相關的報導。外界更應該關注北韓的新冠疫與饑荒，那是真正的危機。

《英國廣播公司》(BBC)報導說，金正恩最近一次在4月12日的官方媒體出現後，已神隱多日，引發有關他健康的各種傳言。不過韓國官員明確指出，這些報導都不正確。也有媒體指出，金正恩目前還在元山海濱別墅內，主要是為避免感染新冠病毒。北韓於疫情爆發的早期便已關閉邊境，時間約在1月下旬。

美國國務卿蓬佩奧對《福斯新聞》表示，「我們還沒有見到他，也沒有任何消息可提，我們正在密切關注」。他補充說，「北韓內部確實有饑荒的問題，糧食短缺嚴重。」

蓬佩奧說，美國正在密切關注北韓，因為這些問題會影響朝鮮非核化的目標。

報導說，1990年代北韓曾出現一場幾乎毀滅性的饑荒，外界認為餓死的民眾高達數十萬人。

金正恩最後一次出現在國家媒體上是在4月12日發出視察空軍的照片，但照片未標明拍攝日期。他的健康傳言來自於他未出席其祖父金日成的冥誕慶祝活動，該節日活動對北韓很重要，金正恩亦從未缺席過。

報導表示，有關他健康的各種傳聞和謠言很多，沒有一個能獲得證實。最早是一個脫北者的網站指出金正恩身體不適，隨後英國《每日新聞》又爆出金正恩出現心血管方面的問題，接著CNN就出現他因心血管手術病危並可能已死亡的傳聞。但是，韓國情報部門和大陸消息人士都說，這些傳聞都不正確。

(中時電子報)