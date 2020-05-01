李欣恬／台北－上海連線報導

一代大提琴家馬汀．洛夫特（Martin Lovett）在英國倫敦辭世，享壽93歲。他的兒子彼得．洛夫特於倫敦時間日前在臉書上發布這項訊息，消息一出，樂迷與音樂家們莫不感慨，這是一個時代的消失。資深樂評人唐若甫表示，「一個時代孕育一種音樂風格，過去就過去了。」

馬汀出生於1927年，他是頂尖阿瑪迪斯弦樂四重奏的成員，這個成立於1947年的團隊，組成團員還包括小提琴家諾柏特．布雷寧（Norbert Brainin）、西格蒙德．尼瑟（Siegmund Nissel），以及中提琴家彼得．席格德夫（Peter Schidlof），以演奏海頓、莫札特、貝多芬等維也納古典樂派到浪漫樂派早期作品聞名。

然而，1987年彼得過世後，樂團決定解散，馬汀則繼續參與不同的室內樂組合演出，並擔任許多國際音樂比賽評審。

唐若甫表示，室內樂組合非常強調團隊的特色，並不像交響樂團可以代代更替，做不同的磨合和融合，「假如一個團員退休的話，或是其中一名成員換人了，這個團的生命力就不一樣了，室內樂是特別的藝術形式展示。」

唐若甫舉例，英國《留聲機》雜誌曾評論阿瑪迪斯的貝多芬弦樂四重奏全集錄音，「其中有篇樂評寫道，阿瑪迪斯演奏貝多芬弦樂四重奏op.18，使用貝多芬當時的速度標記演奏，速度快，卻仍舊能奏出音樂裡激情四射的悲劇色彩，這是非常難得的事情。」唐若甫解釋，貝多芬時期的節拍器基準，節奏比現代快，「當節奏速度變快，仍然有悲劇的色彩，這很不容易做到。」

唐若甫表示，從1947年第二次世界大戰之後，一直延續到現在都沒有換人、又頗具盛名的室內樂組合，阿瑪迪斯弦樂四重奏應是最具代表性的團隊，「代代都有傑出的弦樂四重奏，但像阿瑪迪斯這樣以復古風格演奏的，已經沒有了。」

(中時 )