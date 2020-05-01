台啤顧問閻家驊親自頒給巴克利(左)、塞瑟夫兩名洋將各600美元獎金。(黃及人攝)

隨著台啤拿下第17季超級籃球聯賽(SBL)總冠軍，全隊稍晚進行封王慶功宴，台啤顧問閻家驊更在現場上演獎金大放送，巴克利、塞瑟斯兩名1日就將離台的洋將，更直接獲頒600美元獎金，其他有功球員也都一一上台領獎，全場氣氛超嗨！

畢竟當前處於新冠疫情防疫階段，台啤前往慶功宴地點，全隊也都乖乖拿出身分證進行實名制登記，也都測量過體溫才準進場，比較尷尬的是，吳曉瑾竟然體溫超過37度，只好躲在冷氣風口下面降溫，重新再次測量額溫才正常過關放行。

慶功宴一開始先由閻家驊感謝球隊一整季的辛勞，更感激大家發揮團隊戰力，最後痛宰裕隆39分成功封王，閻哥一開始也先頒發600美元獎金給兩名最配合且最融入球隊的洋將，甚至也給了6名30日並未登錄的球員，每人1000元的獎金。

為了保持室內社交距離，台啤在敬酒時都離得老遠。(黃及人攝)

接著教練團頒發這次總冠軍賽系列戰有功球員，閻家驊強調因為台啤隊長蔣淯安獲獎太多，所以等到日後再來慢慢頒發，他反而把5000元獎金頒給30日攻下14分的「大吉」王皓吉，另外頒給擅長「在傷口上灑鹽」的周伯勳1000元獎金。

至於拿到執教生涯首冠的台啤總教練周俊三，則是把5000元獎金頒給從G3開始爆發的「小台東」黃聰翰，台啤助理教練王建惟把5000元獎金頒給攻守兩端都有不錯發揮的黃鎮，卻被閻家驊扣了1000元，原因是他一上場就發生失誤。

閻家驊最後強調，由於受到新冠疫情影響，目前不太可能計畫慶祝封王的出國旅行，不過等到疫情真正有效控制，閻哥絕對會招待全隊出國旅行慶功；至於最後到底可以領到多少冠軍獎金，閻哥表示將會盡量幫球員跟公司爭取。

你沒看錯？在台上擺動身體的人就是巴克利。(黃及人攝)

(中時 )