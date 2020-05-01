區間測速系統設備自25日撤下後，彰化警方立即補上固定桿與移動式測速照相取締違規超速勤務，51連假也將提高西濱見警率，呼籲用路駕駛人小心行車、注意車速，勿違規超速。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

台61西濱快速道路號稱「窮人的高速公路」去年底正西濱彰化芳苑到大城路段完工啟用，宣告台61線全線通車，是連續假期時用路人的最佳替代道路，今年還被交通部定位為觀光大道。（公路總局提供／謝瓊雲彰化傳真）

別說沒提醒你！台61線彰化伸港鹿港間的區間測速系統出包，設備即遭關閉撤下送修，彰化縣警方宣布追溯自3月2日以來，3627件罰單全撤銷。面對今起一連3天的51連假，強調將由交通隊結合鹿港、和美和芳苑3分局警力，全面提升「見警率」，加強執行相關勤務，呼籲用路人注意行車速度與安全，快樂出遊、平安回家。

彰化縣警局交通隊組長陳雯龍表示，25日指派同仁會同設備廠商前往檢修時發現系統對時韌體、程式設定異常，無法正確校時，當下就已關閉區間測速系統、撤下設備，同時緊急宣布將撤雕4月4日以後1379件罰單。

許多民眾質疑4月3日之前設備的正確性？廠商卻遲遲無法提出合理公正的紀錄資料佐證，為避免民眾權益受損，影響執法公信力，彰化警方昨天再宣布撤銷從3月2日正式實施區間測速至4月17日止，已製單舉發的3627件超速違規罰單，全數主動函請管轄監理單位撤銷。

陳雯龍指出，台61線彰化段區間測速系統設備關閉後，隨即在26日起補上該路段固定桿、移動式測速照相取締編排，連同警方的巡邏勤務，在和美到芳苑雙向路段，持續執行超速取締勤務，沒有空窗期。

陳雯龍說，勞動節是專屬勞工朋友的假期，連假期間勤務重點在預防事故發生、疏導交通，若發現車流量增加，就會彈性調度、增加警力能見度，由交通隊加強超速測照勤務，台61沿線3個分局也會在各自管轄路段加強編排巡邏車勤務。呼籲用路人勿以為區間測速暫停，就可以超速開快。

交通隊強調，設備撤下交由廠商檢修、更新對時韌體，修復後將送請第三方公正單位國家中山科學研究院驗證，同時還會再送另外1至2家機構複驗，驗證皆通過後，再評估重新使用，以昭執法公信力。3627件罰單全數由監理單位直接撤銷、不須繳納罰款，如已繳納的民眾，則需請靜候監理單位通知辦理退款，警方對於所造成不便，表示歉意。

(中時 )