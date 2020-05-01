2016年與霍建華結婚、生下女兒「小海豚」的林心如，即將以媽媽身份迎來第3個母親節，被問今年怎麼過節，她表示，前3年都是兩家人共3個媽媽一起過節，但今年因為新冠肺炎疫情，老公霍建華前兩天才主動提議今年要分開過節，原因是「現在要避免群聚，如果聚在一起會太多人」，結果她思索一下發現：「我現在都在台中拍戲，所以都無法參與」。

林心如說，自從自己當了媽媽後，更覺得這節日一定要陪自己的媽媽一起過，以前可能會對媽媽的關心、詢問不耐煩，或者媽媽講什麼就要頂回去，現在每次覺得不耐煩時就會心想：「不行，以後如果我女兒也這樣對我，我會很難過。」

她說，子女就是父母一輩子的牽掛，不管長多大，一定就是會想關心叮嚀自己的孩子。現在因為她在外地拍戲，媽媽還是每天都會傳「長輩圖」，每隔一、兩天就打電話問她在幹嘛。她出嫁前原本就跟家人住在一起、關係緊密，婚後因為住得很近，媽媽幾乎天天都會到家裡看外孫女，相處互動還是很頻繁，最近是因為疫情關係，她才交代媽媽少出門。

(中時 )