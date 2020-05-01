西式甜點結合台式料理，還有土鳳梨、百香果提味，這款蛋糕有新意！天天宅在家，已經吃膩外送外帶的食物了嗎？台南老爺行旅5月1日起推出「Royal Check-in!」老爺級美味提案，不必到飯店，每日也能輕鬆嚐到美味料理！話題商品是於去年老爺酒店集團廚藝競賽中奪冠，擄獲評審們青睞的【佐醬禮盒】及【搵醬蛋糕】，即使忙碌工作後回到家，也能輕鬆將家常菜餚晉升飯店主廚美味料理，瞬間踏入五星級飯店餐廳！

Check-in！佐醬禮盒。（台南老爺行旅 提供）

【Royal Check-in佐醬禮盒】從美味日常出發，結合台灣在地食材，以蒸、煮、炒式料理，百搭多變的吃法，讓你在家煮菜，也能即興做出媲美主廚的創意大餐！三款口味首推「麻油白木耳蕈菇佐醬」，精選黑麻油與老薑煸出濃郁香氣，加上白木耳與蕈菇，翻炒出清新爽口的料理佐醬，平實美妙的滋味，為每道料理注入一股恬淡暖流。

「芒果青虱目魚佐醬」嚴選素有牛奶魚美名的虱目魚肚腹，搭配洋蔥、辣椒炒香及些許醬油提味後，佐以酸甜芒果青，打造出瀰漫微酸果香的鹹甜味，濃縮台南風味菁華的風格佐醬；「義大利黑醋牛肉佐醬」讓鮮嫩牛絞肉與西式靈魂的黑醋相遇，入口咀嚼的牛肉實感，讓美味層層堆疊，燙麵搭配更是絕配！

Check-in！四季春搵醬蛋糕。（台南老爺行旅 提供）

【Royal Check-in搵醬蛋糕】首創西式甜點結合台式料理搵醬特色，打造出可隨個人喜好調配口味的味蕾之旅，創造兼具美味與趣味的開箱體驗，獨特創新吃法帶你體驗一趟有趣的品嘗之旅！兩款口味之一「四季春搵醬蛋糕」，嚴選清香瀰漫的四季春茶為主角，搭配脆口蕎麥淋面及酸甜紫蘇青梅，縈繞出刻印舌間的迷人韻味。

「紅玉搵醬蛋糕」特選香氣濃郁的紅玉紅茶，佐以土鳳梨、百香果等水果提味，微酸微甜的口感，恍若在舌尖舞出一場熱帶嘉年華，口口皆能品嘗到台灣物產的經典美味。

Check-in！老爺級美味提案_行旅雙醬（三款佐醬+1模搵醬蛋糕）。（台南老爺行旅 提供）

(中時電子報)