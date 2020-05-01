美國上周初領失業救濟金人數增加約384萬人高於市場預期，讓過去一個半月來因新冠肺炎疫情而初領失業救濟金的總人數逾3000萬人。受經濟數據不佳及財報好壞，華爾街股市30日收跌，道瓊下跌288點，道瓊、標普創「33年最大單月漲幅」。

歐美國家即將度過疫情高峰，然美國失業人口不斷飆升，加上經濟數據不佳，美股30日收跌！道瓊工業指數終場挫跌288.14點或1.17%，收在24345.72點。標準普爾500指數終場下挫27.08點或0.92%，收在2912.43點。以科技股為主的那斯達克綜合指數終場下跌25.16點或0.28%，收在8889.55點。

總結4月份，道瓊單月累漲11.08％，標普累漲12.68％，納指累漲15.45％，道指和標普都創下1987年以來最大單月漲幅，那斯達克則寫下2000年6月最佳單月表現。

此外，因歐洲中央銀行（ECB）並未推出重大政策措施，歐洲三大股市30日下跌。英國倫敦FTSE 100指數大跌214.04點或3.5%，收在5901.21點。德國法蘭克福DAX 30指數挫跌246.1點或2.22%，收在10861.64點。巴黎CAC 40指數下挫98.93點或2.12%，收在4572.18點。

(中時電子報)