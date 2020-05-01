台灣每3人就有1人鼻子過敏！現在正值好發季節，日前有一位居家檢疫者誤以為流鼻水是鼻過敏症狀而不以為意，後來擴大採檢之後才發現感染新冠病毒，近來的敦睦艦隊群聚感染事件中，也有士兵誤以為是過敏性鼻炎發作而到診所就醫，後來檢驗同樣發現確診新冠肺炎。這些案例接二連三爆發，也讓民眾紛紛疑惑到底如何分辨，畢竟台灣的鼻過敏患者人數眾多、老少皆有。

「坦白說，真的很難分辨！」亞東醫院耳鼻喉科醫師溫明勳說，流鼻水、鼻塞是鼻過敏、新冠肺炎共有的症狀，就連專業醫師第一時間也難以判斷，但正因如此，所以過敏族更應積極控制病況，才能避免與新冠肺炎混淆。

中醫師表示，從舌相就可分辨過敏性鼻炎和新冠肺炎，前者舌頭會胖胖的、舌苔略白；後者則呈赤紅色，且舌苔較厚。（左圖）過敏性鼻炎（右圖）新冠肺炎。（圖／鄒瑋倫提供、翻攝自化學工業出版社官方微信）

「現在正是鼻子過敏的好發季節，所以難怪那位患者會誤認。」鄒瑋倫中醫師說，想要分辨到底是鼻過敏或新冠肺炎，其實從「舌相」便可以明顯看出差別，「鼻過敏患者的舌頭通常會胖胖的、舌苔會略白；新冠肺炎患者的舌頭則呈現赤紅色，有些類似豬肝的顏色，同時舌苔非常厚，彷彿可以刮下來一般。」

鄒瑋倫說，如果是單純的感冒，舌頭形狀正常，但是舌苔會顯得又黃又白，而靠近舌根的地方會再黃一點。另外，問診時也會詢問咳嗽、鼻涕的持續時間，一般感冒大約七天會好，若是鼻過敏就可能長期都有症狀。

(中時電子報)