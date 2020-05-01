過敏性鼻炎分為常年性與季節性兩種，常年性過敏性鼻炎的過敏原最常見就是大家所熟知的塵螨、貓毛狗毛、蟑螂分泌物等，全年可能皆有過敏反應，較無季節性差異；季節性過敏性鼻炎的過敏原多為植物花粉。亞東醫院耳鼻喉科醫師溫明勳說，台灣的鼻過敏族群多為常年性，但會因為氣溫變化而誘發症狀，所以換季時才會特別明顯。
溫明勳說，如果鼻黏膜較為敏感，就會引發一連串的免疫反應，造成鼻黏膜發炎腫脹，另外當鼻內神經系統敏感，在溫差大的時候，容易導致打噴嚏、流鼻水、鼻涕倒流等，太過嚴重就會影響生活。
輕微鼻過敏者可以先服用抗組織胺藥物，症狀緩解就可停藥，如果不見好轉，就建議再搭配其他藥物，例如鼻噴劑等等。「常見的鼻噴劑分為微量類固醇、血管收縮劑、抗組織胺等幾種成分，主要是減緩鼻黏膜的腫脹來改善鼻塞。」溫明勳說，血管收縮劑的鼻噴劑效果迅速，但不能連續使用10天以上，否則反而會引發更嚴重的反彈性鼻充血。
相較之下，含微量類固醇的鼻噴劑較為安全，小孩使用也幾乎不會有副作用。另外，洗鼻子也是一個可以考慮的方式。「洗鼻子能夠沖掉鼻腔內的過敏原，但前提是方式要正確。」
溫明勳說，洗鼻液應使用與身體等滲透壓、無刺激、無菌的生理食鹽水，因為生理食鹽水的張力與身體內細胞的滲透壓相等，才不會傷害細胞，此外，建議最多早晚洗一次就好，不要清洗過度，當鼻內或耳部出現疼痛不適，應立即停止並就醫諮詢。
(中時電子報)
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