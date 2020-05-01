「爆發新冠肺炎之後，因為大家都戴口罩，較少接觸過敏原，所以過年後一開始鼻子過敏情況趨緩」，不過，自從清明節之後溫差變化逐漸變大，鼻過敏求診人數便突然暴增4成。
鄒瑋倫中醫師說：「口罩的保護力還是有限！」她舉一對小姊弟患者作為例子，他們從小就深受過敏性鼻炎之苦，媽媽為了預防過敏原，從小就規定小姐弟整天都要配戴口罩，就連到幼兒園也不例外，小姊弟也非常乖巧聽話，大概只有吃飯時才會暫時取下口罩，連幼兒園老師都是直到拍攝畢業照片時，才長時間的看到小姐弟的廬山真面目。
不過，就算如此，小姊弟的鼻過敏症狀依舊不見好轉。「除了空氣品質愈來愈差之外，我覺得睡眠不足是最大關鍵」，鄒瑋倫認為現在的孩子普遍超過晚上10點才睡覺，導致免疫力低下，更加劇過敏症狀。「過敏的外因包括塵螨、灰塵、溫濕度、空污等等，但中醫認為內因更重要，也就是身體的免疫系統。」建議晚上8~9點就要上床睡覺，均衡飲食、少吃加工食品、多運動都有助於預防過敏。
一旦鼻過敏發作之後，就只能盡量「減災」，鄒瑋倫說，鼻過敏嚴重影響生活品質，一起床就猛打噴嚏、流鼻水，晚上又因為鼻塞而睡不好，所以許多病況嚴重的患者，都會有注意力不集中、記憶差、倦怠的情況。
(中時電子報)
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