「鼻過敏如果會嚴重影響工作及睡眠，就建議積極預防與治療比較好。」亞東醫院耳鼻喉科醫師溫明勳說，鼻過敏的藥物治療採取階梯式治療，輕微者可以先服用抗組織胺藥物，症狀緩解就可停藥，如果不見好轉，有時醫師會開立口服類固醇藥物治療，但因為不能長期使用，所以有些患者還是深受症狀所苦。「針對這些患者，現在可以考慮最新的舌下減敏療法，或許能從根本去解決過敏問題。」

溫明勳解釋，過敏是免疫系統過度反應所引發，所以將小劑量的過敏原注射到皮下、或是使用低劑量高純度的舌下含錠，增加免疫系統對於過敏原的耐受性，藉此減少過敏反應，去年台灣才終於引進安全性較高的舌下含錠。

台灣去年引進最新的減敏療法，患者每天舌下含著低劑量、高純度的過敏原錠，持續3年，可增加身體對過敏原的耐受度。（圖／溫明勳提供）

「一開始醫師會先評估觀察可能的副作用，例如嚴重過敏性氣喘患者就不適合這種療法，以免會有嚴重過敏反應危及性命。」醫師認為狀況穩定後，患者就可以在家自行使用舌下含錠，每天一錠，要持續3年，每月費用大約五至六千元左右。

溫明勳感嘆，多數患者治療過敏性鼻炎都無法「持之以恆」，甚至有患者僅治療一個月，就認為效果不彰而放棄，事實上至少須持續半年才會明顯看到效果，同時也要避免接觸過敏原，例如控制濕度減少塵螨等，多管齊下更有效。

(中時電子報)