不同於西醫採取「以毒攻毒」的方式，中醫認為「藥食同源」，除了讓醫師把脈問診，依照個人體質搭配中藥材調理之外，也希望利用平日的飲食補足身體的正氣，逐漸改善鼻過敏症狀。

鄒瑋倫中醫師建議在菜餚裡加入枸杞、黃耆、紅棗等等，同時多喝四神湯調理脾腎，藉此提升身體的免疫功能、改善過敏。另外，平時也可以多吃一些蔥薑蒜這類的辛香料，例如在雞湯內加入薑絲或蒜頭，另外蔥、九層塔、香菜、芹菜、咖哩也都是不錯選擇。「這些辛香料除了能促進循環之外，也能強化免疫系統，還擁有豐富的植化素能夠抗氧化！」

瑋倫分析，過敏性鼻炎的流鼻水、鼻塞症狀持續較久，新冠肺炎、感冒症狀則較短暫。（圖／馬景平攝）

如果想增強效果，鄒瑋倫也推薦「蔘蔘不息茶飲」，只要取大約兩把蔘鬚、10克黨蔘，放入1200c.c.水大火煮開，然後加入兩片嫩薑轉小火。「過敏的外因包括塵螨、灰塵、溫濕度、空污等等，但中醫認為內因更重要，也就是身體的免疫系統。」鄒瑋倫建議晚上8~9點就要上床睡覺，均衡飲食、少吃加工食品，

她也認為運動是根治鼻過敏最有效的方式，尤其是小學階段的孩子，若積極調養身體、維持運動習慣，未來或許有機會擺脫過敏體質。

(中時電子報)