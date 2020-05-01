和攝影師男友劉又年穩定交往的許瑋甯，在網路影集《誰是被害者》中，扮演嗜血的社會線記者「徐海茵」，與飾演鑑識官「方毅任」的張孝全有許多對手戲。雖然許瑋甯大讚張孝全私底下是個「好相處的大男孩」，但拍戲時她對上張孝全的眼神，卻立刻被他嚇壞。

為了《誰是被害者》這齣戲，許瑋甯再次詮釋記者，為取得獨家新聞而不擇手段，反讓她更能體會這一行的辛酸，「我很清楚記者的辛苦，現在他們面臨很多自媒體，在這過程中要找出獨家，還有點閱率的考驗，真的很難有自己的生活。」

孝全在《誰是被害者》中飾演有亞斯伯格症的鑑識官，與許瑋甯有許多精采互動。 （圖／Netflix提供）

平凡中 找最大幸福

許瑋甯扮演的角色，個性冷血果斷，但她坦言現實中無法做到。自認非常感性的許瑋甯，和男友劉又年的相處，也是在平凡的生活中，求得幸福的最大值，「雖然身處五光十色的演藝圈，但我不喜歡風花雪月，簡單過生活比較重要，我們也是要過一般人的生活啊！一樣要刷牙、上廁所。」

戲裡許瑋甯患有幽閉恐懼症，飾演鑑識官的男主角張孝全，則患有亞斯伯格症，這也是兩人是繼偶像劇《醉後決定愛上你》後再次合作。

相隔十年再和張孝全同台，許瑋甯表示「非常驚豔」，「亞斯伯格症有很多狀態，但他選擇用自己的方式表現，更厲害的是，他的台詞有很多專有名詞，還要以RAP的方式唸出來。」其中有一場張孝全在車上發狂的戲，許瑋甯更坦言被他嚇到，「鏡頭只有拍我，但他還是繼續演，我對到他的眼神時，完全被嚇到，那一幕真的讓我印象太深刻了。」

劇中許瑋甯為追求獨家不擇手段，與陳為民等人都是超級嗜血的新聞從業人員。 （圖／Netflix提供）

從角色 自掘陰暗面

許多人都對於張孝全的印象，多半是「省話」，但許瑋甯認為，張孝全雖稱不上是私交多好的朋友，但「真的滿好聊的」，「我覺得他話滿多的耶！只是比較慢熟，是個很好相處的大男孩，會分享生活、音樂和運動之類的。」更透露張孝全是個行動力十足的「吃貨」，「不管我們到什麼地方拍戲，他都會很開心地介紹那邊有什麼好吃的，算好總共要幾份，立刻就去買。」

劇中許瑋甯以聚焦「被害者陰暗面」的方式分析案件，現實中的她，則是透過投入不同的角色，挖掘出自己的陰暗面，「我覺得最大的改變在於復原的速度，年輕的時候比較想不開，會一直陷在漩渦裡爬不出來，或是讓自己過得很頹廢，但我愛面子，不會讓別人看到這一面；現在只要感覺好像快掉進漩渦了，就會趕緊拉住自己，把自己救回來。」

王識賢、林心如、許瑋甯和張孝全在《誰是被害者》中，都有不同以往的精湛演出。（圖／Netflix提供）

圖1:許瑋甯與男友劉又年交往3年，感情相當穩定。（翻攝自許瑋甯IG）

上線日期：4月30日

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(中時電子報)