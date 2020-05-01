小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】防疫新篇章 啟動新生活運動

國內新冠肺炎疫情連5天「掛零」，也是連18天無本土病例，疫情指揮中心指揮官陳時中昨預告，民眾很快就能迎接正常生活，指揮中心將啟動「防疫新生活運動」，近期開始與相關單位研議，從體育、文化、餐飲活動開始，逐漸鬆綁。 國內仍維持429例確診，含343例境外移入、55例本土及31例敦睦艦隊。確診個案6死亡，322人解隔離，餘持續住院隔離中。

【2】掐死幼子 呆坐抱屍竟喊英勇父親

嘉義殺警案鄭姓兇嫌，法官認定受思覺失調症影響，無辨識行為能力，判決無罪，如此見解已非首例。同樣發生在嘉義的砍殺護理師案，王姓婦人涉犯殺人未遂罪遭訴，嘉義地院也認定她精神崩潰，意識不清，無辨識行為能力，判決無罪，當時就引發爭議。

【3】台商仍是外人 吃不到基建大餅

新冠疫情稍緩，北京方面以新、老基建帶頭擴大內需衝破經濟寒冬，這塊大餅對台商而言是改革開放後又一次發展契機。但據澳門台商會長簡廷在指出，目前大陸各項重大建設、軟硬體設備等合約上的興辦與承攬關係，公部門、國營企業仍是主要甲方、乙方，台商縱有足夠資金與技術，還是只能擔任丙方、丁方的下游分包、協力廠商角色，往往權利最小責任卻最大。

【4】10萬紓困貸款 評估加碼400億

因應新冠肺炎衝擊，行政院編列500億元預算，開辦勞工10萬元紓困貸款，總共提供50萬個申辦名額，昨天起受理申請，勞動部次長林明裕表示，截至昨天中午已有將近2萬7000件申請，預估開辦首日申貸案件超過5萬件，占總額度的十分之一，傳出政府有意加碼400億元，再釋出40萬個名額，行政院政務委員龔明鑫表示，勞工小額紓困貸款是否加碼，還要視需求評估，預計下周會比較明朗。

【5】林心如挑戰反派被誇成功 「當下糾結很值得」

Netflix華語獨家影集《誰是被害者》4月30日下午全劇8集上線，林心如在最後2集半壓軸登場，是貫穿全劇最重要的「大魔王」，也是她20多年首度挑戰令人瞠目結舌的反派角色。林心如不僅全素顏演出，臉上甚至加了特殊化妝強化老人斑、肝斑與被家暴過的舊傷疤，犧牲空前，她笑說拍戲時乾脆都不看螢幕也不照鏡子，「弄完妝就上工了，這樣更容易拋開自我、投入角色，放心把自己交給導演」。

(中時電子報)