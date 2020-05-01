情慾女作家「香娜」徐尚懿指控，曾演出「一把青」、電影「盲人律師」的資深藝人班鐵翔強行舌吻她，結果遭對方提告、求償300萬元。台北地院近日判決結果出爐，法官判香娜免賠償，全案仍可上訴。對此，香娜表示，謝謝大家的關心。

香娜先前指控，班鐵翔2014年10月在一間PUB演唱，便邀請她前往，當時想著公開場合應該不會有問題，沒想到班鐵翔趁送她回家的路上，先是表明「不想回家」，想跟她一起過夜，接著班鐵翔直接靠上來，把舌頭放進她的嘴巴裡探索。

香娜坦言，真的太害怕，加上對方是長輩，不敢得罪，「有把班鐵翔推開，結果又被抱，最後倉皇逃回家；如今想起來仍覺得噁心，真的很討厭鬍渣男生硬上來親我。」對此，班鐵翔不滿名譽受損，於2019年7月對香娜提出民事告訴，並求償300萬元，還要求登報道歉。

台北地院近日全案審結，法官判班鐵翔敗訴，全案仍可上訴。判決結果出爐後，香娜在臉書上寫道，「勝訴，班鐵翔敗訴，謝謝大家的支持與鼓勵。」另外有粉絲詢問，對造應該很失望吧；香娜回應，祝福他們找到真正的良知與平靜。

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(中時電子報)