無名病毒短短數天內蔓延全城，癱瘓了醫療系統，為防止疫情擴散，政府迅速焚毀屍體，並且下達封城令隔離群眾，連軍方也必須介入管制……。上述不是在形容近來各國的遭遇，而是韓國電影《流感》的劇情梗概。

若要拍災難片，電影人鎖定的題材還是以天災與戰爭為主，畢竟有大場面就有商業潛力。反觀缺少戲劇性畫面的瘟疫，電影少有著墨，不過現在我們都知道，它帶給世人的影響是全面性的，殺傷力不下於其它災難。

飾演醫生的秀愛，因女兒染上流感病毒而擔心不已。（圖／車庫娛樂提供）

身兼本片編導的金成洙顯然深知市場口味，無所不用其極地添加各種誇張場面，包括感染的轎車駕駛引發連環車禍、偌大的屍體掩埋場面，以及緊張的警民對峙，戲劇效果顯著。然而，在面對疫情危機的當下，觀者似乎也可以從中驗證寫實與否，若是在今年之前看，畢竟是置身度外，感受肯定大有落差。

演技派巨星張赫，在片中飾演救難隊員姜智久。（圖／車庫娛樂提供）

平心而論，該片捕捉到最真確的部分，未必是災難的細節，而是官僚體系的醜態，劇中疫情之所以失控，乃是高層無視醫師建議所致，直到難以挽救之時，為免疫情影響到首都，軍方甚至一度拿槍瞄準意圖穿越邊境的無辜百姓。

作為一部目標主流市場的商業片，本片傳達的訊息意外不討好，因為對人心的陳述太貼合現實。

《流感》上映日期：4月30日

《流感》電影海報（圖／車庫娛樂提供）

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(中時電子報)