NBA傳聞有些球團高層本季不想復賽，湖人球星詹姆斯(LeBron James)推文闢謠：「看到一些報導說高層和經紀人談論要取消球季？這絕對不是真的，所有我認識的人都沒提過這種事。只要情況安全了我們將會重啟賽季，我和球隊都準備好了。沒有人要取消球季。」

美媒ESPN記者Brian Windhorst上月初曾指出「聯盟正研議如何喊停整個賽季」，CNBC上月底也報導類似的消息。然而新冠肺炎疫情變化很快，美國當初還看不到什麼希望，現在有些州開始鬆綁禁足令，NBA宣布這些州的訓練場館最早可於5月8日陸續開放練球。

目前比較可行的方案是尋找安全的第三地復賽，例如賭城或迪士尼。目前傳聞至少有兩派看法，最悲觀的認為美國本季的職業體育賽事都可能報銷，球季還沒開始的職棒確實面臨難以開打的壓力，但是NBA只剩下很小一部分球季，可能隨著防疫政策改變而有機會打完。

(中時電子報)